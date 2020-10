“Muchas gracias a todos”: Jonathan Zacaría se despidió de la “U” con emotivo mensaje

Tal como se había informado, el jugador argentino Jonathan Zacaría rescindió su contrato y dejó de ser jugador de la Universidad de Chile.

Según se pudo conocer, esta decisión técnico-dirigencial fue tomada ante la necesidad de contar con un cupo libre ante las lesiones de Pablo Aránguiz y Franco Lobos.

El ahora exjugador “azul” se despidió de la institución con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram. “Hoy me toca despedirme, es difícil por el tiempo que me tocó estar en el club. Quiero agradecer a cada persona que trabaja en el club por el cariño y afecto que siempre me dieron”, señaló.

“A los hinchas por el apoyo incondicional dentro y fuera de la cancha, mucho más cuando me tocaron las malas, siempre enviando mensajes de fuerza. Agradecer a cada uno de mis compañeros y amigos que dejo… por el día a día compartido. Muchas gracias a todos!!!”, sentenció el trasandino.

Recordemos que Zacaría arribó el 2016 a Universidad de Chile desde Palestino, en donde las lesiones marcaron su paso y terminaron con su salida de la “U”.