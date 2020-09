Partido suspendido: Colo-Colo y Antofagasta no se jugará por caso Covid-19 en los albos

Colo-Colo estaría atravesando una profunda crisis a menos de una hora del duelo ante Deportes Antofagasta por el torneo nacional.

Los albos no pudieron entrenar para este encuentro tras el viaje post duelo de Copa Libertadores. El cacique llegó el jueves en la noche y se hizo los PCR durante el viernes y tuvieron que esperar hasta a última hora para saber sus resultados.

El cuadro de Deportes Antofagasta llegó al Estadio Monumental, sin embargo al intentar ingresar a camarines, les notificaron que habían casos positivos en el cuadro albo. Dicha noticia llevaría a la suspensión del encuentro.

Víctor Oyarzún, gerente deportivo de los “Pumas” confesó a ADN la noticia. “El partido se suspendió, pero no me puedo ir de acá hasta que me confirmen de forma oficial que el partido se suspendió”.

Desde la ANFP informaron la suspensión del encuentro se debe a un caso directo de Covid-19 en el cuadro albo. “La suspensión se debe a la detección de un caso positivo de COVID-19, sin haber podido determinar aún sus contactos estrechos, luego de la realización de exámenes PCR a toda la delegación que viajó a Brasil. El miembro de la delegación de Colo Colo se enteró en Brasil que fue contacto estrecho de una persona positiva”.

Así quedó el equipo nortino en las afueras del recinto de Macul.

Así está el Estadio Monumental a esta hora: