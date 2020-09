Autoridad sanitaria desmintió a Colo Colo por suspensión de partido: “No se desarrolló por decisión de directivos del equipo”

A través de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, la autoridad sanitaria desmintió a Colo Colo sobre el origen de la suspensión del partido que este sábado debía disputar el cuadro albo frente a Deportes Antofagasta, decisión que se anunció cuando el plantel nortino no pudo ingresar a los camarines del Estadio Monumental.

En un comunicado de prensa, la autoridad indicó que no fueron ellos quienes tomaron la decisión de no jugar, sino que fue el club, indicando que “no se desarrolló por determinación de los directivos del equipo“, desmintiendo así la información que más temprano dio a conocer el club, donde señalaron que el encuentro se descartó tras una decisión del Ministerio de Salud, a través de la subsecretaria de la cartera, Paula Daza.

En documento de la Seremi, se agregó que cuando llegó el plantel desde Brasil, “solicitaron la excepción de cuarentena, por el encuentro que se disputaría durante esta mañana (…) Los resultados de PCR se informaron hoy a las 7 am, los que arrojaron que había un caso Covid-19 positivo“.

En ese sentido, la autoridad sanitaria puntualizó que la resolución que exime de cuarentena a los jugadores y miembros de la delegación que regresó al país no se emitirá hasta que termine la investigación epidemiológica, reiterando además que “es importante aclarar que la Seremo de Salud RM no suspendió el encuentro futbolístico”.