Carolina Coppo, representante de la universidad en directorio de Azul Azul: Vender a dirigentes de otros equipos sería absurdo e inaceptable

Horas decisivas se viven al interior de Azul Azul por la eventual venta del paquete de acciones de Carlos Heller y si bien el empresario estaría optando por no desprenderse de la totalidad de sus papeles, hay una cierta inquietud por no saber quienes están detrás de la compra misma.

Y en esa óptica, los representantes de la casa de estudios en el Directorio de Azul Azul no esconden su incomodidad respecto al futuro de la institución. Además, que preocupa no conocer quienes están detrás de la compra de las acciones de Heller.

En conversación con ADN Deportes, Carolina Coppo, una de los dos representantes de la Casa de Bello en la mesa directiva de la concesionaria, manifestó su parece respecto a estas horas claves que se viven en Avenida El Parrón 0939.

La indecisión de Carlos Heller: "No me da confianza vender la U a alguien que no conozco"

— Radio ADN (@adnradiochile) September 23, 2020