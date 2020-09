Volvió con todo: Lionel Messi anotó dos golazos en nuevo amistoso del FC Barcelona

Barcelona sumó una nueva victoria en la pretemporada pensando en su reestreno en La Liga y venció por 3-1 al Girona.

El cuadro catalán no contó con la presencia de Arturo Vidal, quien se encuentra ultimando detalles para partir a Italia. Tampoco estuvo presente Luis Suarez, quien no sería considerado en el equipo pese a que por ahora aún no encuentra club.

El partido contó con dos golazos de Lionel Messi, en particular uno tras gran jugada personal que terminó definiendo de manera angulada.

El resto de los goles vinieron de Philippe Coutinho para el cuadro culé y Samu Saiz con el descuento.