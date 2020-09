Claudio Bravo y vida fuera del fútbol: “Me gusta que mis hijos me vean como una persona normal”

Claudio Bravo, arquero de la selección chilena analizó su llegada al Real Betis y lo que será una nueva experiencia en el fútbol español.

En conversación con la web del club español, el golero charló sobre cómo ve su vida fuera de la cancha, donde cumple sus funciones de padre. “No me gusta esa sensación de que me vean como jugador de fútbol en mi casa. Me gusta que mis hijos me vean como una persona normal, común y corriente, tampoco les obligo a que vean los partidos, que me acompañen al estadio, trato que en mi casa sea normal”.

Incluso confesó que la decisión de recalar en el Betis pasó por una conversación con su familia y los cambios que podría implicar. “Claro que está la familia, mi decisión de no irme a otro país o cambiar cultura, no era cómodo para mi familia, ellos tampoco querían ir a Turquía o Italia y volver a cambiar idioma”.

El exBarcelona rescató la importancia que tiene Pellegrini en este nuevo desafío. “El hecho de tener un técnico que genera confianza y seriedad y hay trabajo de por medio, también por los compañeros que había cruzado en mi camino y conocí acá, eso facilita las cosas”.