Prensa española aseguró que Arturo Vidal sería presentado la próxima semana en el Inter de Milán

Arturo Vidal sigue entrenando en el FC Barcelona mientras se decide su futuro, el cual está lejos de España. El volante de la Roja partirá del cuadro catalán, siendo Italia su destino más seguro.

Así lo confirmó este sábado Sport quienes aseguraron que Vidal será presentado por el Inter de Milán como refuerzo para la siguiente temporada “el día lunes o martes” de la próxima semana.

Según el citado medio, el chileno entrena en el FC Barcelona, pero separado del plantel, una vez consumada su partida del cuadro catalán. Fernando Felicivich, su representante, está negociando la salida del mediocampista de forma gratuita.

Sin embargo, se concretaría un “traspaso simbólico“, similar al del croata Ivan Rakitic a Sevilla: “la base del acuerdo con el Inter está pactada desde hace unos días. Pese a tener otras propuestas también muy interesantes, en la decisión de Arturo Vidal ha pesado mucho volver a reencontrarse con Antonio Conte“, esgrmieron.

Inter are convinced they’re going to sign Arturo Vidal on next weeks. Personal terms almost ready to be agreed – just waiting Barça to let Vidal leave for free. He’s not training with the team today. ⚫️🔵 #Inter #Barcelona #FCB #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2020