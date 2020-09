Gala Caldirola y su relación con Mauricio Isla: “No me deja en paz”

En conversación con Diana Bolocco y Martín Cárcamo en el programa “Pijama Party”, Gala Caldirola habló de su relación con Mauricio Isla, con quien se mudó hace pocas semanas a Brasil después de que el futbolista chileno fichara por el Flamengo.

Al respecto, la modelo aseguró que el futbolista lo único que quiere es agrandar la familia: “No me deja en paz, quiere puro que me quede embarazada, soy yo la que no quiero“.

Por su parte, el seleccionado chileno indicó que su esposa “es muy joven, tiene 5 años menos que yo. Claramente que mi mujer no ha perdido sus ganas de seguir triunfando, de llegar a la TV y de disfrutar a sus amigos. Al final yo soy (…) mucho más ahora en Brasil, voy a viajar mucho, voy a jugar mucho, entonces ella también necesita su vida”.

Tras ello, el ‘Huaso’ lanzó: “Una de las cosas era eso, poder tener un hijo ahora y así más adelante ella ya podía disfrutar. Pero nos salió negativo todo, así que ahora va a disfrutar y no sé cuándo ella va a decidir tener un hijo. Ojalá no sea en 5 o 6 años más en que voy a estar hecho pebre”.