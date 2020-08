Fernando Meneses: Quería jugar en la U por Sampaoli, pero la UC no aceptó

Una intensa relación de amor y odio tuvo, en su minuto, Fernando Meneses con los hinchas de la Universidad Católica. Puntal del título 2010, el exdelantero se transformó en uno de los jugadores más cotizados del medio nacional.

Aquello lo llevó a estar en la mira de la Universidad de Chile, cuadro que a inicios del 2012 lo tenía listo para llevárselo al CDA, situación que no prosperó por la negativa de la UC.

Así lo confesó el propio ariete “la Universidad de Chile me había comprado, pero la UC no aceptó la oferta. Yo quería jugar en la “U” por Jorge Sampaoli. Pasó lo de tribunales, y terminé jugando en Alianza Lima”, comentó a “De Fútbol Se Habla Así” de DirecTV.

El exseleccionado nacional reveló también el momento más duro que vivió en su carrera defendiendo la camiseta de Colo Colo “mis peores momentos los viví ahí. No ser citado, no ser considerado. Fue muy duro”, sostuvo.

Y cerró comentando su frustración por La Roja “sé que estuve con la generación dorada, pero algo me faltó para ser parte de lleno. Me quedé fuera de tres Copas América. Siempre me sentí orgulloso de lo que hizo la selección chilena”, finalizó.