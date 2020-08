FIFA postergó las clasificatorias asiáticas hasta el 2021

“Con el objetivo de proteger la salud y la seguridad de todos los participantes, la FIFA y la AFC continuarán trabajando juntos para monitorear de cerca la situación en la región e identificar nuevas fechas para los respectivos partidos de clasificación. Más detalles sobre las nuevas fechas para la próxima ronda de partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2022 y la Copa Asiática de la AFC 2023 se anunciarán a su debido tiempo“, aseguraron.

OFFICIAL: #AsianQualifiers matches scheduled to take place in October and November 2020 will be rescheduled to 2021!https://t.co/29kgSmQVDC

— AFC (@theafcdotcom) August 12, 2020