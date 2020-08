Hernán Godoy por la regla de los cinco cambios: Copiamos lo malo del extranjero, será una pichanga

En el último Consejo de Presidentes que se realizó en la ANFP, se rechazaron diversas propuestas a modificar las bases, entre ellas, la incorporación anticipada de refuerzos.

Sin embargo, uno de los puntos que se aprobó fue aceptar la normativa de 5 cambios por partidos para evitar lesiones y agotamiento de los deportistas.

En conversación con La Cuarta, Hernán “Clavito” Godoy manifestó su total rechazo a dicha iniciativa. “Copiamos lo malo del extranjero. Si saco a cinco jugadores ¿Qué van a pensar? Se van a indignar. Lo de los cinco cambios será una pichanga, pero habrá que aceptarlo mientras dura el coronavirus”.

En tanto, Jorge Aravena, técnico de Deportes Puerto Montt no encontró mala la medida, pero sí tuvo un reparo. “El único ‘pero’ es que al darle más minutos a los jóvenes, no se contabilicen todos. Si pongo a dos sub 20, se cuenta el tiempo de uno solamente”.