Nuevo presidente de la ANFP aseguró que Elías Figueroa es el mejor jugador en la historia del fútbol chileno

Fue ratificado la semana pasada y su voz comienza a tomar fuerza. El nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, aseguró que Elías Figueroa es el mejor jugador del fútbol chileno.

En conversación con el programa “Conversando en Casa“, el mandamás del fútbol chileno aseguró que “lo vi jugar en directo y no he visto defensa más limpio y elegante que Elías Figueroa. Te puedo decir que Elías Figueroa tenía ese complemento de ‘bueno para la pelota’, elegante y no hacía fouls, quitaba las pelotas muy limpiamente”, dijo.

“Por eso yo te diría que de los cuatro, siendo los cuatro extraordinarios, ‘Carlitos’ (Caszely) hacía unas fintas y movimientos de cintura en 30 centímetros; Alexis (Sánchez), un crack; y Arturo (Vidal) para qué decir, un jugador internacional reconocido en cada rincón”, agregó respecto a las otras alternativas que se le propusieron.

En lo mismo, aseguró que “analizándolo por lo fino que era Elías Figueroa, anticipándose bien, por aire también era muy bueno y habilidoso con los pies, yo te digo analizándolo a cada uno en su puesto, Elías Figueroa. Si fuera hoy estaría jugando en cualquier otro club del orden mundial“, cerró Milad