Pablo Milad y el camarín de La Roja: “Se ha hablado mucho de la relación entre Vidal y Bravo, pero internamente ellos no tienen problemas”

Fue ratificado la semana pasada y su voz comienza a tomar fuerza. El nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, aseguró que no hay diferencias ni quiebres al interior del plantel de la Selección Chilena.

En conversación con el programa “Conversando en Casa“, el mandamás del fútbol chileno aseguró que “el camarín no está roto como se dice, en el camarín hay una buena relación. Mediáticamente se ha hablado mucho de la relación entre Arturo (Vidal) y Claudio (Bravo), pero internamente ellos no tienen problemas”, partió diciendo.

“No se ha provocado una división dentro del camarín; por eso te digo que a veces los medios ayuda, pero otras veces no ayudan tanto. Tenemos que unificar fuerza, pensar positivo y ayudar al técnico Reinaldo Rueda con todos los seleccionados para que nos vaya bien”, agregó Milad.

En lo mismo, adelantó que tiene planificado reunirse con jugadores del plantel “sí, lo tengo programado. Yo he viajado mucho tiempo con ellos, con algunos he intercambiado palabra y con otros nada. Me acuerdo que una vez en Paraguay fui a hacer pesas y me encontré con Jean Beausejour, estuvimos conversando y es una muy buena persona. Uno los ve jugar y no los conoce como personas, pero uno se sorprende la calidad humana que hay en la Selección”, sostuvo.