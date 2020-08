Le pusieron precio: Manchester United estaría dispuesto a vender a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez ha cumplido un gran rendimiento en el retorno del fútbol tras el receso por el Covid-19.

El chileno podría continuar su carrera en el Inter de Milán de acuerdo a medios internacionales, pues no sería considerado en el Manchester United.

De acuerdo al Daily Express, el equipo de los “Red Devils” pediría 15 millones de libras esterlinas (alrededor de 19 millones de dólares) por el pase de “Maravilla”.

El medio incluso asegura que al no estar en consideración del club, debiese gestarse sin problemas la operación. “Alexis Sánchez no está en los planes de Ole Gunnar Solskjaer, y venderlo liberaría efectivo para gastarlo en otros objetivos de transferencia. Pero no están de humor para reducir el precio y esperan no negociar, incluso si corre el riesgo de que se derrumbe un acuerdo con Inter”.