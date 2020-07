Rodrigo Rojas recordó su paso por la U: “Me quedó esa sensación de no salir campeón”

Poco a poco el fútbol en Sudamérica ha comenzado a volver a los entrenamientos teniendo además por delante el objetivo del regreso a la competencia de la Copa Libertadores el próximo mes de septiembre.

Para comentar de esta situación, Aldo Schiappacasse en “Los Tenores Puertas Adentro”, conversó con el jugador, ex Universidad de Chile, Juan Rodrigo Rojas, quién actualmente milita en Olimpia donde ya volvieron a la competencia, como comentó el paraguayo ya que, “jugamos el segundo partido ya el domingo pasado y estamos ahí segundo peleando con Libertad, también con Cerro Porteño, igual queda mucho torneo”.

Rojas comentó además como fueron los protocolos en Paraguay, para el retorno de la actividad, donde “recién a la tercera semana empezamos a entrenar con el plantel completo y la rutina es la misma siempre, cada uno va con su vehículo, tratamos de no estar en espacios cerrados, después no podemos pasar al camarín, tenemos que irnos a nuestras casas sin ducharnos y el mismo procedimiento cuando tenemos que jugar el partido, no hay concentraciones, la ventaja que tenemos, que es inaplicable en otros países, que el 99% son equipos de capital, entonces tenemos un solo viaje que es por carretera y son nada más por 2 horas”.

“Físicamente costó bastante, porque los entrenamientos que realizábamos en cuarentena de manera virtual es totalmente distinto a lo que requiere un entrenamiento de alta competencia y después cuando volvimos a entrenar en cancha, se notó bastante la diferencia y aún sigue costando”, agregó el guaraní.

Para septiembre está planificado el regreso de la Copa Libertadores, algo complejo que se dé, según el ex volante de O’Higgins de Rancagua, “lo veo poco probable que se pueda dar en esas fechas porque realmente los demás países aun hay algunos que ni siquiera han empezado a entrenarse, hay lugares donde resultaría muy peligroso viajar, como Brasil por ejemplo, Ecuador, Colombia, Perú, sinceramente es muy optimista el fixture que preparó la Conmebol pero no sé si sería aplicable sanitariamente”.

Con pasos por su selección nacional, Juan Rodrigo Rojas se refirió también a la posibilidad de jugar las clasificatorias sudamericanas en Europa, lo que para él es un escenario más bien incierto, porque “hoy en día es muy difícil porque no todos las selecciones tienen la base de sus futbolistas en Europa y siempre se trata de ver el lado de quien tendría ventaja y quien no pero pienso que el tema de la localía en las eliminatorias es muy importante y sin duda que te saquen eso sería un golpe bastante difícil de asimilarlo”.

Además, recordó su paso por el cuadro celeste, donde fue dirigido por el actual técnico de la selección albirroja, Eduardo Berizo. “Mi primer semestre con O’Higgins fue increíble, estuvimos a segundos de salir campeones contra la mejor U de la historia prácticamente y nosotros con O’Higgins llegando a la primera final y estuvimos tan cerca, fue un golpe bastante duro pero también un aprendizaje para O’Higgins que le sirvió más adelante para poder levantar su primer título”, expresó Rojas.

Pero también tuvo palabras para su paso por Universidad de Chile durante los años 2013 y 2014, en una institución que para él “realmente era un club para quedarse, para disfrutar y me quedó esa sensación de no poder salir campeón y justo las dos veces que me tocó salir, primero de O’Higgins y después de la U, ellos salieron campeones al año siguiente y me quedó esa sensación aquí”.

Revisa la entrevista completa al juagdor paraguayo Juan Rodrigo Rojas en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.