Exentrenador de Nicolás Castillo en Colo Colo: “Se metió en las patas de los caballos”

La polémica por los dichos de Nicolás Castillo en redes sociales contra José Pedro Fuenzalida sigue generando repercusiones, esta vez en las veredas de al frente.

En conversación con La Cuarta, el exentrenador del delantero del América de México, Carlos González, reveló inéditos detalles de los comienzos de Castillo en el fútbol, pero no en la UC, si no que en Colo Colo.

“Fue una categoría muy exitosa, él siempre fue centrodelantero, muy potente, fuerte, con Luca (Pontigo) se cansaban de hacer goles, lamentablemente la única foto que tenía de él se la pase a un periodista y nunca más apareció”, contó González.

En lo mismo, aseveró que “tuve una gran amistad con su familia, eran muy unidos y el papá era un hincha fanático de Católica, siempre me hablaba de eso, quizás al Nico no le gustaba sacarse fotos con la camiseta de Colo Colo, uno cuando es chico sufre si le ponen otra camiseta”, agregó.

Respecto a la partida de Castillo de Macul, el adiestrador confesó que “todo comenzó en Puerto Montt cuando la sub 12 fue a un torneo y el ‘profe’ Bernardo Bello lo quiso poner de central. A la vuelta el utilero me comenta el tema y el papá habló conmigo y me dice ‘que no está cómodo en esa posición y lo querían sacar’ así hablaron con los dirigentes, quienes lamentablemente le dieron el pase. Una pena porque el Nico podría haber debutado en Colo Colo, era muy bueno”, indicó.

Al finalizar, sobre la polémica en sí, González comentó que “se equivocó. Yo jugué con Chamaco y Cazsely, y nunca tuvieron problemas con hinchas o compañeros de profesión, tiene que cuidarse más. No dijo nada malo, lo del ‘Chapa’ está perfecto, tiene altura para comentarlo, lamentablemente el Nico se metió en las patas de los caballos“, completó.