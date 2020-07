Matías Rodríguez: “Creo que todavía me quedan un par de años más para jugar”

Matías Rodríguez, el defensa más goleador en la historia de Universidad de Chile indicó que a él le gustaría seguir en el “cuadro laico”, pero que dependerá de los dirigentes si es que quieren extender su vínculo o no, que acaba a fin de año.

El lateral, en conversación con el programa web “Despelotados” no descartó continuar su carrera en Chile si es que la renovación no se llevaba a cabo, pero fue enfático en señalar que no será ni en Colo-Colo, ni en Universidad Católica. “No estoy cerrado a quedarme en Chile, creo que todavía me quedan un par de años más para jugar y en esto del fútbol, un día estás acá y luego, en otro lado del mundo. Me gustaría retirarme en el club, en cuatro años, pero hay que ver si el club me quiere”, indicó Rodríguez.

Ante la posibilidad de no extender su vínculo con Universidad de Chile, declaró que “uno de los motivos por los que podría ser chileno y optar a la nacionalidad es para abrir el abanico de si no es en la U, pueda hacerlo en otro equipo”.

Por la polémica salida que tuvieron Johnny Herrera y Mauricio Pinilla las últimas temporadas, Rodríguez aseguró que siempre tuvo buena relación con ellos. “Con Johnny estuve casi ocho años y la verdad es que el tipo se manejó siempre igual en cuanto al grupo. Nosotros nos llevábamos muy bien. Pinilla estuvo menos tiempo y hasta hoy no sé qué pasó con él para que la relación haya quedado rara. Son dos grandes jugadores. No creo que sean malos elementos. No tengo nada malo para decir de ninguno de ellos”