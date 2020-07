Matías Rodríguez: “Si me preguntas cuál es mi sueño, sería ganar la Libertadores”

Universidad de Chile nunca jugó una final de Copa Libertadores. Pese a quedarse con la Sudamericana 2011, los azules no saben lo que es disputar un partido definitorio por la máxima competencia de clubes del continente, algo que Matías Rodríguez quiere vivir.

El histórico lateral de los universitarios conversó con En Cancha y aseguró que “me gustaría ganar la Copa Libertadores, estuvimos dos veces cerca (semis el 2010 y 2012), por qué no soñar con ella y verla como una posibilidad. Sabemos que es difícil, pero si me preguntas cuál es mi sueño, sería ganar la Libertadores“, dijo.

El defensa más goleador en la historia del club comentó que “nosotros estamos para pelear el torneo, ya no queremos mirar la parte baja, si no siempre mirar como club grande los primeros puestos, obviamente buscaremos levantar la copa y clasificar a la Libertadores o Sudamericana. Sabemos que íbamos en crecimiento y que estaremos luchando por el torneo”, dijo respecto al Torneo 2020.

Sobre la temporada pasada, donde estuvieron peleando el descenso, Rodríguez aseguró que “el año pasado fue muy duro, tanto a nivel grupal y como equipo. Iniciar este torneo era de mucha ilusión, nos sacamos la mochila pesada del año pasado y como que nos dio un aire nuevo a los que nos quedamos, más los chicos nuevos que llegaron con hambre de gloria, sumada a la experiencia de Walter, Joaquín y del Pino Mago que también son un aporte”, cerró.