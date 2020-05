Johnny Herrera sobre opción de volver a la U: “Es el equipo donde nací y siempre voy a estar dispuesto”

Con información de Alberto Jesús López

El arquero de Everton de Viña del Mar, Johnny Herrera, habló en profundidad este miércoles con ADN Deportes, sobre la actualidad del fútbol chileno en medio del coronavirus, su presente futbolístico y respecto a la opción de volver a Universidad de Chile.

-¿Cómo han manejado las autoridades esta pandemia?

-Las autoridades van a ser autoridades en fin, de pronto he visto tanta gente, tanto charlatan que da cátedra de la pandemia como si tuvieran tanta experiencia y realmente los expertos en este tipo de situaciones son muy pocos en Chile y en el mundo, y hoy por hoy hay autoridades son las que toman las medidas y uno tiene que acatar más allá de cuestionar y de que no les parezca muchas veces algunas. Hay gente muy capacitada que está a cargo de esta situación y hay que tratar de no confundir y no dar tanta opinión porque lo único que hacen es confundir a la gente…menos reproches y sumar un poquito más.

-Crisis en el fútbol chileno ¿Sebastian Moreno pendiendo de un hilo?

-Está difícil, está todo complejo en nuestro país, la situación de la ANFP , el Presidente que está muy cuestionado. Si bien es cierto no estoy tan al tanto porque lo están sacando, pero por algo será , si los mismos que lo pusieron hoy por hoy no están de acuerdo es difícil, por lo menos en mi opinión si hay democracia hay que respetarla hasta el final, respetar los plazos, en este minuto por algo lo están sacando, vaya a saber uno, ojalá sea todo bien transparente no mas y que se solucionen las cosas en la ANFP de buena manera.

-En la U José Luis Navarrete fue reelegido.

-Reelegido Navarrete en la U (piensa, sonríe) es extraño, es difícil también de evaluar su gestión, no saber si es buena o mala por lo vivido, porque empezó en un periodo difícil y el club estuvo a punto de descender, pero después lo agarro el estallido social, entonces no se pudo evaluar mucho el año anterior y ahora empezando esto. Llevamos tan solo 6 fechas, el equipo andaba más o menos, la gestión en la interna por lo que me comentaban era regular, sin muchos cambios se mantuvo prácticamente lo que se venía haciendo el año pasado y por lo general siempre se mide el año del club por su gestión en la cancha, entonces hasta el minuto está recién empezando, todavía creo que no hay un norte claro en la institución y eso si tiene que ver con él. Es de esperar si sigue o por cuánto tiempo sigue o como sea a futuro la U encuentre su norte definitivo y apuntar ahí para no desviarse en el camino.

-¿Momentos de Colección con la camiseta de la U?

-Son varios y siempre van a haber muy buenos recuerdos pasando por el debut, ganar en el Monumental, ganarle dos finales a Colo Colo, ganar un tricampeonato atajando todos los penales, jugar finales y definir con un gol tuyo, fueron muchos y por eso estaré siempre agradecido con la institución.

-En un futuro ¿volverías a la U?

-Hoy por hoy no sabría decirte si voy a volver a la U, estoy bien en Everton pero siempre he dicho que para estar en un equipo grande como la U , la Católica o Colo Colo, para llegar a ellos tienes que destacarte en tus clubes, creo que lo he estado haciendo bien hasta el minuto y no se lo que me depara el futuro como que esta incertidumbre qué hay con esta pandemia me consume la verdad y eso genera incertidumbre para mí también y mi futuro, entonces tampoco está tan claro, pero obviamente es el equipo donde nací siempre y siempre voy a estar dispuesto a conversar mas allá de quién esté a cargo del club.

-¿Mejor técnico de su carrera?

-En la U Sampaoli, por lo que nos dio, por cómo jugaba, por su atrevimiento en la cancha por desinhibirse muchas veces a la hora de ir a buscar los resultados y esas cosas te marcan, obviamente me marcó a mi también por mi ímpetu y forma de jugar al fútbol porque yo mas allá de ser arquero siempre quería ir para adelante, entonces me sentí plenamente identificado y muy grato en la forma de jugar como él lo hacía y otros técnicos también me dejaron cosas muy importantes como el Negro Pinto,su trato con el plantel,un caballero excepcional,el profe Vaccia también obviamente se me va a olvidar alguno pero en mi carrera trate de aprender siempre también de los buenos y de los malos también y tuve varios malos.