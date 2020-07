Molestia en la Segunda División: “La ANFP se estaría haciendo una zancadilla por nuevamente discriminarnos”

La Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, anunció que se aprobó el permiso único colectivo para que vuelvan a entrenar los deportistas de alto rendimiento y el fútbol profesional.

Entre los beneficiarios no está la Segunda División, lo que molestó a algunos miembros de esa competición.

El Gerente General de Deportes Recoleta, Álvaro Vial, en conversación con ADN Deportes, manifestó sus sensaciones. “Realmente nos sorprende que la Segunda División no esté incluida en este plan de retorno a los entrenamientos para volver a competir posteriormente”, comenzó diciendo.

“La ANFP se estaría haciendo una zancadilla respecto de nuevamente discriminarnos, porque es lo que veníamos pidiendo hace tanto tiempo. Escuchar un anuncio donde nuevamente se habla de clubes de Primera y Primera B como retorno exclusivo del fútbol profesional y nuevamente dejarnos al margen, nuevamente nos dan la razón de ser discriminados”, confesó.

Además, Vial afirmó que este martes esperan tener los argumentos de esta determinación.”Mañana a las 16:00 horas tenemos una reunión con la gerencia de ligas de la ANFP, donde esperamos recibir alguna explicación respecto a lo que hoy escuchamos, porque tenemos la misma convicción de retornar a la competencia que tienen las categorías superiores”, sentenció.



El Presidente de Deportes Concepción, Víctor Tornería, tampoco ocultó su molestia y así se manifestó en sus redes sociales. “La ANFP está dando las peores señales a la segunda división, por un lado aún no envían los kit de seguridad, no compromete aportes y ahora no somos considerados para la vuelta a entrenar en cuarentena, pero por el otro nos exige las boletas de garantía, sueldos e Info a UCF”, escribió.