Gualberto Jara: “Colo Colo es mi casa, seduce la posibilidad de seguir más adelante”

El entrenador de Colo Colo, Gualberto Jara, conversó con ADN Deportes, sobre el anuncio del Gobierno sobre la aprobación del permiso único colectivo para que los clubes que estén en zonas con cuarentena puedan entrenar en sus recintos deportivos.

En la entrevista, el DT albo también comentó el tema de los refuerzos, donde afirmó que no llegará nadie durante lo que queda de temporada. “No se van a hacer nuevas contrataciones, vamos a disponer de este plantel hasta fin de año. Si bien es cierto que vamos a jugar muchos partidos y muy seguido. Seguramente vamos a recurrir a las rotaciones que van a ser necesarias, porque creo que para todos los equipos va a ser casi imposible afrontar esta segunda etapa con un solo equipo”.

Además, Gualberto Jara también tuvo palabras para la situación que viven muchos jugadores del plantel que terminan contrato a fin de año.”A mí me corresponde trabajar y tratar de lograr el mejor rendimiento de todos los jugadores, luego a fin de año se analizará tanto el rendimiento individual, resultados a nivel colectivo para que luego se vea la continuidad o no de los jugadores”.

El entrenador del Cacique fue ratificado en su puesto hasta fin de año, sin embargo él confesó que le gustaría seguir al mando del equipo por más tiempo.”Colo Colo es mi casa, seduce la posibilidad de seguir más adelante, pero vamos a ir trabajando lentamente partido a partido, de manera que podamos hacer una buena segunda parte y luego se verá si esta posibilidad de seguir existe o no“.

Además, Jara aseguró que no es tema para él que se hable constantemente sobre la opción que Gustavo Quinteros asuma el próximo año como DT de los albos.“Es normal en Colo Colo que siempre aparezcan nombres, que se postulen candidatos, ya lo tuve en la primera parte. Seguramente esto va a seguir tanto con buenos o malos resultados, no me preocupa ni me molesta porque esto es Colo Colo“.

El entrenador también afirmó que Matías Fernández no se ha operado ni piensa en el retiro.”Matías Fernández está en un proceso de recuperación, este receso le viene muy bien, le ha favorecido, es un grandísimo profesional que está con muchas ganas de volver a jugar lo antes posible. Yo confío totalmente en su recuperación, espero tenerlo a disposición lo antes posible”.

Gualberto Jara también tuvo palabras para la posibilidad que Esteban Paredes no deje la actividad a fin de año.“Tenemos una muy buena relación, lo conozco de hace tiempo, hay mucho respeto por lo que significa y lo que aporta Paredes dentro y fuera de la cancha. Lo ideal sería que cuando él lo decida se haga una despedida como corresponde a estadio lleno, que sea algo inolvidable. Yo sé que está con muchas ganas, tengo entendido que él todavía quiere seguir brindándonos sus goles, así que ojalá lo tengamos por un tiempo para poder aprovechar toda su calidad. Lo conversaremos cuando volvamos”.

Finalmente, el entrenador del Cacique afirmó que cuando Claudio Bravo quiera volver al país debería ser a Colo Colo.”Yo no creo que en este mismo momento Bravo tenga la intención de volver a Chile, porque está en un muy buen nivel todavía en Europa. Más adelante, Colo Colo va a pasar a ser la primera alternativa y en esa misma situación creo que está Vidal y otros jugadores que pasaron por Colo Colo y que seguramente tendrán la intención de volver y de retirarse en el club”, sentenció.