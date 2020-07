Reinaldo Rueda y el regreso del fútbol: “Debemos ser positivos y optimistas frente a cómo se va a desarrollar el calendario 2021”

El pasado viernes, la Conmebol, a ratificación de la FIFA, definió las fechas para el retorno de eliminatorias camino a Qatar 2022 y Copa Libertadores 2020, medida que fue aplaudida por el entrenador de la Selección Chilena, Reinaldo Rueda.

El colombiano conversó con El Mercurio y dijo que “es reconfortante que ya se proyecte el retorno a la competencia con una fecha determinada. Esto hace que todos coloquemos nuestros esfuerzos en llegar en el mejor nivel”, sostuvo.

“Debemos ser positivos y optimistas frente a cómo se va a desarrollar el calendario 2021, lo cual va a pasar más por la aceptación de que hemos vivido en una situación inédita que trae un ajuste de contingencia”, agregó el entrenador de la Roja.

En lo mismo, aseveró que la paralización del fútbol por culpa de la pandemia del Covid-19 afectará no solo a las selecciones, si no que además a los clubes “a diferencia de lo que nos ocurrió con el estallido social, en donde sólo los jugadores de nuestro medio local estuvieron sin competir, ahora son todos los jugadores de la región quienes habrán estado el mismo tiempo sin competir. La para del coronavirus va a afectar a todas las selecciones, no solo a nosotros“, cerró.