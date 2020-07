Nicolás Díaz: “Colo Colo es un equipo grande en Chile, pero yo quería salir al extranjero”

Tras la derrota del Mazatlán FC ante las Chivas de Guadalajara, el defensor chileno Nicolás Díaz contó cómo han sido sus primeras semanas en México tras ser presentado como refuerzo del cuadro nacido hace algunas semanas luego del traslado del Monarcas Morelia a la ciudad con dicho nombre.

El exlateral de Palestino reveló los motivos del por qué eligió partir a México en vez de firmar en Colo Colo “es un equipo grande en Chile, pero yo quería salir al extranjero de una vez porque quizá después sería tarde; era el momento de dar el salto”, dijo en declaraciones recogidas por Fútbol de Primera.

“Es la primera vez que salgo de Chile, tengo emoción y quiero agarrar confianza en mi nuevo equipo. Mis compañeros me han apoyado en el periodo de adaptación; me encontré un buen grupo de personas y de profesionales, está todo bien hasta ahora”, agregó el lateral.

Sobre la influencia de Pablo Guede en su llegada a México, Díaz comentó que “no hablé con él, pero fue quien me trajo a Monarcas Morelia, equipo que me fichó y se convirtió en Mazatlán. Guede me pidió y venía a ponerme a sus órdenes, aunque ahora estoy con Paco Palencia que es un buen entrenador y me ha dado confianza”, sostuvo.

Al finalizar, reveló sus primeras semanas en el fútbol azteca “ha sido rápido el cambio de país; Mazatlán es una ciudad con humedad y calor a la que vamos a acostumbrarnos. Por ahora hay que encarar el torneo actual y ojalá se den las cosas bien. Quiero dejar a Chile en todo lo alto en la historia de este equipo“, cerró.