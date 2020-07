Pregunta sobre Alexis que no gustó a Antonio Conte: “Me río cuando escucho esa mierda”

Alexis Sánchez jugó un gran partido en la goleada 6-0 ante el Brescia, donde colaboró con asistencias y anotó de penal. La actuación incluso fue destacada por las redes sociales del Inter de Milán.

Tras la victoria, la conferencia de prensa tuvo varias preguntas acerca del chileno, pero hubo una consulta que no le agradó al entrenador del elenco lombardo, Antonio Conte: “¿Tendrá Alexis más oportunidades después del buen rendimiento que ha mostrado?”.

En su respuesta, con ironía el DT explicó que la ausencia del Niño Maravilla ha sido por sus lesiones y no por rendimiento.”¿Qué quieres decir con que puede tener más oportunidades? Ha jugado todos los partidos hasta ahora. El problema es que no lo teníamos disponible antes… Me río cuando escucho esa mierda“, aseguró.

Además, Conte afirmó que aún no ve al Alexis que lo llevó a ficharlo. “Le he elegido por sus cualidades. Desafortunadamente no pudimos contar con él durante mucho tiempo. Ahora empieza a sentirse bien, aunque todavía no es el Sánchez que me gustaba en Inglaterra“, sentenció.