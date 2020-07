Conte tras gran partido de Alexis por el Inter: “Todavía no es el que me gustaba en Inglaterra”

El técnico del Inter de Milán, Antonio Conte, valoró lo que hizo Alexis Sánchez este miércoles, luego de ser la gran figura en la goleada por 6-0 ante el Brescia.

Pese a lo anterior, el DT aseguró que aún espera mucho más del tocopillano, ya que no ha alcanzado el nivel que él le conocía.

“¿Sánchez? Le he elegido por sus cualidades. Desafortunadamente no pudimos contar con él durante mucho tiempo. Ahora empieza a sentirse bien, aunque todavía no es el Sánchez que me gustaba en Inglaterra“, comentó en la conferencia de prensa.

En esa línea, añadió: “Se puede decir que está en el camino correcto. Jugó un muy buen partido hoy y personalmente me hace sentir más cómodo el hecho de tener a todos los delanteros disponibles”.