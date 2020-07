Matías Rodríguez: Voy a pedir la nacionalidad para ayudar a la “U”

El plantel de Universidad de Chile continúa entrenando en sus casas a la espera que levanten la cuarentena en la Región Metropolitana y así volver a las prácticas en el Centro Deportivo Azul.

Matías Rodríguez, en entrevista con Pelota Parada de CDF, comentó cómo han trabajado este tiempo y cómo ve la vuelta al fútbol.”Nos va a faltar la coordinación de la pelota, me la van a dar y la voy a tirar afuera. Pero seriamente estamos entrenando bien. Cuando ves este profesionalismo te sientes acompañado”.

El capitán de la “U” entregó una gran noticia para el elenco azul y confesó que ya puede solicitar la nacionalidad.”Creo que ya cumplí las fechas, pero estaba complicado con temas de tiempo, hasta para sacar el carnet. La residencia definitiva tardó 11 meses sin pandemia, me imagino que ahora todo estará más complicado. Ya cumplo con los requisitos y obviamente voy a pedir la nacionalidad para ayudar al club, para así sacar un cupo de extranjeros y apoyar a la U”.

Sin embargo, el futbolista anticipó que él no podría jugar con la Roja.”Por un tema que estuve en la selección argentina adulta no puedo, pero Chile tiene grandes laterales”.

El lateral derecho también tuvo palabras para los 19 años que no han podido ganar en el Monumental ante Colo Colo.”Siempre nos piden que ganemos en ese estadio. La historia no se puede borrar, obviamente de los diez años que estoy acá no hemos podido ganar, y la verdad que es difícil de explicar, porque hemos ido con el mejor plantel que hemos tenido y tampoco lo logramos”.

Además, Rodríguez afirmó que ese es uno de sus desafíos para cuando retorne la actividad.“Es una cosa pendiente que tengo con el club, y cuando vuelva el fútbol chileno tenemos que ir a buscarla a pesar de esta racha en contra. No puedo decirte qué podemos hacer, pero si tuviese una fórmula ya la hubiese entregado cuando llegué al club”, sentenció.