Daniel Morón: “Me parece prudente terminar este año con un técnico como Gualberto Jara”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex portero de Colo Colo y también ex dirigente del cuadro albo, Daniel Morón, para comentar la actual situación que vive el país y también el panorama del cacique durante la cuarentena.

El ex portero actualmente está dedicado a la venta de paltas, limones y naranjas, que reparte él mismo en diferentes lugares del país: “Haciendo delivery, vendiendo mis productos, llevándoselos a la casa de mis amigos, de mis clientes y preparando la próxima semana un viaje para el sur. No se me ocurre viajar por viajar, de cargar mi camioneta e irme, organice toda una situación, hice una empresa, la cual me permite poder tener los permisos sanitarios, los que entrega carabineros para poder viajar y poder transitar a través de cada comuna de las que visito y con el cuidado que esto merece, porque estamos viviendo una situación que no es normal”.

Antes de dedicarse de lleno a la venta de verduras y frutas, Morón era parte del directorio de Blanco y Negro, por eso conoce muy bien la situación que se ha vivido con el plantel por las rebajas salariales, por lo que destacó las palabras de Esteban Paredes de poder sentarse a conversar: “Creo que lo que dice Esteban (Paredes) es muy prudente, que bueno que lo haya meditado, lo haya compartido con alguien y lo hayan ayudado para poder ponerse en un momento en el cual hay una cosa muy sensible, que todos están muy complicados y que a veces la vorágine del fútbol, los llevó a tomar una decisión, que desde mi punto de vista, no estaba cercana a lo que se necesitaba, yo creo que el juntar, el conversar, el hablarse, hace bien, le va a hacer bien a los jugadores y a la institución y a veces equivocarse, pasa, el tema es saber corregir y eso es de caballeros”.

En esta misma linea, “El Loro” se refirió a la llegada del próximo entrenador de los albos y a la decisión de suspender la búsqueda del técnico: “Encuentro un poco sensato el tema. Gracias a Dios no se pudo contratar a Scolari el momento en el que lo fuimos a buscar, porque sino hubiese sido un descalabro total para el club en las condiciones que estamos viviendo, entonces producto de los no ingresos de sponsors, muchas cosas que se tenían que cerrar con nuevos sponsors, el club no debe estar en condiciones muy buenas como para salir a contratar un técnico del nivel que necesita Colo Colo, entonces me parece prudente terminar este año con un técnico como Gualberto Jara, que es de casa y conoce los jugadores”.

Daniel Morón ha participado en diferentes procesos como preparador de arqueros en la selección chilena, donde ha compartido con Claudio Bravo, a quien le gustaría ver de nuevo con la camiseta del cacique: “Yo siempre desearía como colocolino y por lo que lo conozco a Claudio (Bravo) que él llegara a Colo Colo porque desde ahí nació, se formó, el club pudo transferirlo a él como una gran figura el momento en el que se fue, después por su pasado en la selección, por su éxito en la selección, por su éxito europeo, que fuera a Colo Colo y tener su estadía al regreso a Chile, pero es un tema que todavía Claudio no lo debe considerar, porque dada sus condiciones físicas y técnicas todavía le permite jugar en ligas de mayor nivel que la nuestra”.

Finalmente confesó que ya existen preparativos para la celebración de los 30 años de la obtención de la Copa Libertadores de América: “Los 30 años van a ser un festejo masivo, van a participar todos nuestros hinchas, nuestros adeptos, mucha gente de la cual estuvo y esperemos que todos los que estamos vivos, volvamos a estar en el Monumental”.

