Johnny Herrera y el impacto del Covid-19 en el fútbol: “Antes que cualquier cosa, primero está la salud”

En la conversación de Los Tenores con Johnny Herrera, el arquero no solo comentó su momento deportivo en Everton y un posible regreso a Universidad de Chile, sino que también habló de la actualidad que enfrenta el país producto de la pandemia del coronavirus.

El portero confesó lo doloroso que fue perder a su madre, quien falleció producto de esta enfermedad. “La ida para allá fue muy triste, porque me llamó mi sobrina y me dijo que tiene un 1% de sobrevivir y yo había hablado hace un rato con ella y estaba súper bien. Esperé que pase el toque de queda y agarré el auto y me fui, el trayecto es duro porque es tu mamá, la querí ver siempre contigo, siempre le dije que quería que estuviera 10 años más conmigo para ver crecer a mi hijo. Fue muy triste, tengo el mejor recuerdo de mi madre, para mí fue todo. Es triste por la situación, pero la vida continúa”.

Al ser consultado por la polémica que se dio en el funeral de Bernardino Piñera, tío del Presidente de la República, Herrera aseguró que está resignado a creer. “Yo no soy de ver la quinta pata al gato, si viene un ente de salud que dice que se tomaron las medidas uno tendrá que creer. En el funeral de mi vieja nos dijeron que no podía ir nadie y llegó mucha gente, no soy quien para criticar. Hay un conducto regular que se fue perfeccionando, uno entiende la pena pero debe velar por la gente que queda y evitar todo tipo de riesgo para los otros”.

Ante el momento que se vive en Chile, el guardameta aseguró que lo importante es que la gente tome conciencia para que disminuyan los contagios. “Los porfiados siguen estando a Santiago, los que no respetan, los que siguen haciendo fiestas, yo no estoy defendiendo a nadie ni le hecho la culpa a nadie, pero esto parte por nosotros, si no tomamos conciencia plena que somos la principal arma en contra de esta maldita pandemia va a ser difícil salir, pero si logramos tomar conciencia creo que podemos superar esta crisis”.

En ese sentido, el arquero viñamarino afirmó que no está seguro que el fútbol pueda comenzar el 31 de julio. “Está duro, no sé las medidas, mientras no haya una pronunciación del Minsal se ve muy lejana, más que nada porque sigue habiendo gente infectada, falleciendo gente, es de sentido común las prioridades del país y el fútbol no es una de ellas, antes de cualquier cosa primero está la salud“.

La pareja de Herrera es enfermera y trabaja en la Clínica de Reñaca, ante esta situación el jugador de Everton manifestó su deseo para que ella no contraiga el virus. “Yo no quería que mi señora volviera a trabajar, pero lo conversamos y sé que si tomas todas las prevenciones del caso y te preocupas del higiene, de guardar distancia y usar mascarilla no te vas a contagiar. Lo hablamos harto y lo está haciendo de forma regular, le ha tocado hacer cosas drásticas en la clínica, te vas acostumbrando y confías que tomando las medidas no te vas a contagiar, Dios quiera que nunca se contagie“.

Finalmente, sobre su situación personal, el ex arquero de Universidad de Chile comentó lo complicado que están sus negocios. “Tengo una Pyme, estoy que quiebro. Tengo un gimnasio y estamos en el último lugar de lista para volver, tuve que despedir a algunos amigos. Está difícil, hay que tratar de salir lo menos afectado posible“, sentenció.