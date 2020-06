Duro cruce entre “Limache” González y Gamadiel García por fondo de retiro del Sifup

El enfrentamiento entre el Sifup y Marcelo Salas generó un conflicto en paralelo, luego que el presidente de Deportes Temuco acusara al sindicato de malos manejos del fondo de retiro de los futbolistas, que estipula que mientras dure el contrato del CDF con la ANFP, la empresa está obligado a pagarle $650 millones anuales al organismo que preside Gamadiel García.

De ese monto $8 millones son para aquellos que jugaron más de 15 años como futbolistas activos, $13 millones para quienes estuvieron más de 18 años y $20 millones para los que estuvieron 20 temporadas.

Este bono se entrega a los futbolistas que se retiraron después del 1 de enero 2016, lo que dejó sin este beneficio a muchos ex jugadores de los 70 y 80 que pagaban las cuotas del Sifup. Actualmente se ha creado un grupo de Whatsapp, donde ya hay alrededor de 200 miembros descontentos.

Un tenso se vivió en Los Tenores, cuando Juan Luis “Limache” González discutió con el presidente del sindicato, Gamadiel García sobre este tema.

El campeón con Cobreloa se quejó del poco alcance que tiene este bono.”Participé de las dos huelgas, todos esos beneficios decían que eran para más adelante para los más jóvenes, eso era lo que estábamos luchando. Todos esos jugadores de atrás del 2016 que tuvieron grandes carreras y que no se vean beneficiados con el bono, no puede existir. Fueron 56 jugadores los beneficiados y en el fútbol chileno deben haber jugadores no activos alrededor 200. Tendríamos que estar con el beneficio“.

Además, González reiteró su deseo que más ex futbolistas que lucharon en los paros anteriores se ven afectados positivamente por esto.”Todos los paros que hicimos fue para eso, para buscar un bien para nosotros mismos. A mí me gustaría que todos los que pelearon desde el año 90 o 80 y tanto, me gustaría que todos cobraran algo, hay jugadores que no tienen qué comer o no tienen trabajo ¿Sabes cómo le vendría uno o dos millones de pesos?”.

Mientras que el mandatario del Sindicato de Futbolistas Profesionales enfatizó en que no han dejado de lado a los ex jugadores.”Nosotros estamos trabajando en un proyecto, hay una problemática que nosotros abordamos y lo podemos demostrar con documentos. Estamos trabajando en una clínica deportiva para el ex futbolista, en temas psicológicos, de educación, tenemos un proyecto de un complejo deportivo que va a tener cabañas. No nos hemos quedado solo con el fondo de retiro. Que me vengan a decir que no somos solidarios o que somos egoístas, nosotros hemos trabajado y trabajamos con los ex futbolistas, queda empañado por un tema de desinformación“.

Además, Gamadiel García reiteró que el sifup siempre ha ido en ayuda de todo el que lo necesite.”El sindicato nunca ha dejado de ayudar a los más viejos, ahí hay una gran equivocación, el sindicato siempre está ayudando a todo el que lo necesite, siempre y cuando se acerquen al sindicato, no tenemos un equipo gigantesco que nos permita saber la condición de cada uno de los ex futbolistas. Hoy tendríamos que tener un cheque en blanco porque sería un número indeterminado a los que tendríamos que ayudar“.

Otros jugadores que hablaron con ADN Deportes fueron Luis Fuentes, quien fue campeón con Cobreloa en 2003 y 2004, manifestó su descontento por cómo se están haciendo las cosas.”Está mal repartido esto, hay jugadores que han hecho una carrera de 14 o 15 años y no están. No debe ser, hay muchos jugadores que están pasando por malos momentos y hay que ayudarlos. Nosotros peleamos durante dos procesos de paros cuando jugamos y eso tiene que ser valorado para todos los que estuvieron esos años que trataron de mejorar el fútbol chileno”.

El ex zaguero de Audax Italiano, Marcelo Zunino, también se mostró molesto por las decisiones con este fondo. “A mí me parece que la decisión de Gamadiel García no corresponde. Él y Luis Marín fueron arte y parte de la constitución de este bono retiro, fueron injustos. Hay que apelar a la buena voluntad, sino se llega a buen término, hay que ir por la vía judicial. El fútbol no empezó ahora, hay jugadores del año 70 que la están pasando muy mal, el 90% de los jugadores que se retiran la están pasando muy mal”.

Finalmente, el ex arquero, Roberto “Tomatín” Rojas, que expresó suspicacia a cómo se tomaron las determinaciones. “Nos pareció muy arbitrario, nos sentimos desplazados son las reparticipación del sindicato de algo que empezó hace muchos años. Era el momento de reconocer a toda una gestión anterior que permitió tener una sede, todas las personas pagaron sus cuotas, construyeron una base importante de lo que es el sindicato. Lo hicieron de una forma muy extraña que justo coincide con los retiro de Gamadiel García y Luis Marín“, sentenció.