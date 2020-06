Diego Scotti y su retiro del fútbol por el coronavirus: “Dado que surgió esto, tomé la decisión sin dudas”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse tuvo la oportunidad de conversar con el ex defensa de Unión Española, el uruguayo Diego Scotti, quién a sus 43 años de edad, anunció su retiro de la actividad deportiva.

El charrúa comentó su decisión, la cual venía pensando hace mucho tiempo: “Si, la estaba analizando año a año, incluso desde cuando estaba en Unión Española, pero dado que año a año me seguía sintiendo bien, seguía teniendo muchos minutos de competencia y las ganas de seguir compitiendo y entrenando, me fueron llevando, me seguí sintiendo bien en los años posteriores y ya este año, por la familia ya estaba con dudas y estaba en el que si que no y justo sucedió esto”.

El receso del fútbol por el Covid-19 llevó a Scotti a tomar esta decisión: “A veces por más que uno quiera hay que tomar una decisión que hay que evaluar, en este año creo que en la A, por partidos, por tiempo ya a nivel familiar no iba a poder estar, cuando surgió la posibilidad de jugar en la B, ahí me abrí un poco la puerta para no precipitarme, incluso a algún equipo le dije que si y al otro día me levanté y le dije que no, dado esto que surgió, de esta situación inédita que estamos atravesando todos en el mundo, fue que tomé la decisión ya sin ningún tipo de dudas”.

Actualmente el ex jugador hispano, integra la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) donde alcanzó el cargo de presidente: “Me toca a mi avanzar al cargo de presidente, que no es más que una jerarquía, nosotros siempre apuntamos al trabajo colectivo y tomar las decisiones en conjunto, conversando mucho con los futbolistas de distintos equipos, tomando en definitiva decisiones entre todos más allá de las jerarquías que nos toque a nosotros mismos ocupar”.

El buen control de la pandemia en Uruguay, permitiría que el fútbol charrúa vuelva a las canchas más temprano que tarde: “De concretarse todo, el lunes que viene estaremos entrenando en fase 1, que es entrenamiento a distancia, con los cuidados necesarios y el 1° de agosto podamos volver a la actividad oficial y luego veremos si es con público o sin público, pero creo que ya están dadas las condiciones para que nos marquen las pautas”, comentó Scotti.

En la conversación, el defensor tuvo palabras para recordar su paso por el fútbol chileno, específicamente por Unión Española, donde fue campeón el 2013: “La verdad una etapa espectacular, que la disfruté desde el primer momento que llegué hasta el último, donde disfruté día a día lo que a uno le encanta que es el fútbol, rodeado de un cuerpo técnico, funcionarios, compañeros, la verdad espectacular y también identificado con una forma de ver el fútbol y plantear los partidos, de ser protagonistas, por suerte se vio acompañada con resultados y que uno formó parte de los mismos y estamos en la historia de un club tan lindo como es Unión”.

“Una etapa espectacular y futbolísticamente creo que tuve unos de los picos altos de lo que fue mi rendimiento en la carrera en general”, agregó el ahora ex futbolista.

Antes de la pandemia, la programación de las clasificatorias sudamericanas anticipaban el debut de Chile frente a Uruguay, un duelo que aún no se sabe cuando se realizará: “Hay incertidumbre en cuanto a lo que va a ser el inicio de las eliminatorias y este partido en particular, pero de llegarse a realizar estarán todas las garantías, no sólo para la salud de los futbolistas, sino que de las delegaciones que se trasladen. Sé que Chile está en un cambio generacional pero creo que si nos toca enfrentarnos, la paridad está, más allá de los jugadores que las integren”, declaró el ex jugador charrúa.

Finalmente, Scotti comentó la actualidad de su hermano Andrés, quién vistió los colores de Colo Colo en Chile: “Andrés está con un emprendimiento deportivo, la verdad que le está yendo muy bien, es un club social deportivo y lo está desarrollando, es el director ejecutivo de ese proyecto y la verdad que lo esta llevando de una gran manera, esta muy contento y lo tiene bastante entretenido”.

Revisa la entrevista completa de Aldo Schiappacasse al ex defensor Diego Scotti, en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”.