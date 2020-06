De Calera a Brasil 2014: Repasa hitos, polémicas y decisiones de Sergio Jadue en la ANFP

La serie “El Presidente” ha causado sensación a través de las redes sociales en Sudamérica, donde retrata el FIFAGATE desde el día a día de Sergio Jadue, expresidente del fútbol chileno.

El calerano que hoy reside en Miami a la espera de un juicio por los sobornos en los que estuvo involucrado es retratado (con harta ficción por lo demás) en la serie desde sus inicios en Unión La Calera hasta la obtención de la Copa América con la selección chilena.

Pero, ¿Cuáles fueron los hitos en la gestión de Sergio Jadue durante sus primeros años? En ADN Deportes recopilamos todas las decisiones, polémicas y resultados que tuvo el calvo exdirigente en su gestión hasta el Mundial de Brasil 2014, momento clave en la serie de Amazon.

2010 :

Ascenso Unión La Calera

Tras una buena campaña con Emiliano Astorga al mando del equipo, los caleranos lograron el ascenso a la máxima categoría tras vencer a Lota Schwager en la última fecha. Jadue cumplía así su primera temporada como mandamás del club.

Candidatura Segovia (respaldo de Jadue)

Con un crispado ambiente en la ANFP, que buscaba la salida de Harold Mayne-Nicholls tras la fuerte articulación de los clubes grandes de nuestro país, Jadue apoyaba la candidatura de Jorge Segovia la sillón de Quilín. El español ganó las elecciones pero fue inhabilitado, lo que le dio el pase a Jadue para ser el nuevo candidato a la ANFP.

2011:

Asume como presidente de la ANFP

El 7 de enero de 2011, Jadue gana las elecciones y 7 días después asume como el nuevo mandamás del fútbol chileno. El calerano, debía cumplir un corto período de 60 días al mando, pero ese proceso terminó alargándose mucho más.

La renuncia de Bielsa

Diferencias irreconciliables. Así, el 4 de febrero de 2011, calificó la relación con Sergio Jadue el saliente entrenador de la selección chilena Marcelo Bielsa. Luego de que abogara en una conferencia de prensa el año anterior, por la continuación del mandato de Harold Mayne-Nicholls, tras el ascenso de Jadue al poder, y en una declaración realizada en Juan Pinto Durán y sin el buzo de la selección, el rosarino se despidió para siempre de Chile.

Ratificación Mundial Sub 17 en Chile

Un mes después de la dura salida de Bielsa, Jadue conseguía su primer triunfo a cargo de la Federación. La FIFA ratificaba a nuestro país como la sede el Mundial Sub 17 a jugarse en 2015. Amparados en la realización de otros eventos FIFA como las copas del mundo adulta en 1962, sun 20 en 1987 y femenina sub 20 en 2008, Chile ganaba la realización de un nuevo torneo internacional.

La llegada de Borghi

Casi dos meses necesitó Sergio Jadue para encontrar un sustituto. Las buenas campañas que había logrado al mando de Colo Colo, le valieron a Claudio Borghi para convertirse, el 24 de marzo de ese año, en el nuevo técnico de la “Roja”.

Fracaso Copa América Argentina

El primer fracaso deportivo, eso sí, no demoraría mucho. Con altas expectativas, Chile viajaba a Argentina para enfrentar una Copa América con el recuerdo latente de la buena actuación realizada en Sudáfrica. La ilusión creció luego de ganar el grupo en el que también estaban Uruguay y Perú y México, aunque las buenas noticias se acabaron a contra cartón, cuando Venezuela, lejos de ser favorito, eliminó a Chile en los Cuartos de Final del campeonato.

Polémica por fotos conversando con Sampaoli previo al despido del Bichi

Con menos de un año de Borghi al mando, y a la luz de los buenos resultados que obtenía por esas fechas la Universidad de Chile con Jorge Sampaoli al mando, las imágenes que filtró TVN no pasaron desapercibidas. En medio de pleno estadio Palestino, Sergio Jadue y el Casildense sostuvieron una reunión por cerca de 45 minutos. Las imágenes no gustaron y el clima a futuro, definitivamente no mejoró en la Selección Chilena.

2012

Sede Copa América 2015

El 24 de Marzo de 2012, Sergio Jadue logró ratificar el acuerdo que más deseaba. Junto con la Confederación Brasileña de Fútbol decidieron intercambiar las fechas de la Copa América dejando a Chile como la sede de 2015, y a Brasil como anfitrión en 2019.

Salida Borghi

Tras una derrota por 3-1 ante Serbia en un partido amistoso, se decretó la salida de Claudio Borghi. Habían sido meses pujantes en la relación entre el seleccionador y Sergio Jadue, y con esa derrota en Suiza el presidente tomó la determinación de finalizar el contrato su primer entrenador.

Ficha a Sampaoli

El 3 de diciembre de ese año, más de un año después de la polémica reunión en el Estadio Palestino y con las exitosas campañadas realizadas en Universidad de Chile, Jorge Sampaoli se convierte en el nuevo entrenador de la Selección Chilena.

2013

Elección como segundo Vicepresidente de Conmebol

El 2013 es un año marcado a fuego en la historia del calerano. En Agosto de ese año es elegido por la Confederación Sudamericana de Fútbol como el Segundo Vicepresidente, completando así su paso al círculo de hierro de la Conmebol.

Según registros: Primer soborno por televisación de Copa América

Con su paso a la testera del fútbol sudamericano, y tras la investigación realizada por el FBI, se conoce del soborno recibido por Jadue desde Datisa, equivalente a $1,5 USMM, para la televisación de la Copa América a realizarse en Chile en 2015

Clasificación Mundial

Durante este proceso, consigue con la dirección técnica de Jorge Sampaoli, la clasificación al Mundial de Brasil 2014. Se cerró la clasificatoria con una victoria por 2-1 a Ecuador en el Estadio Nacional.

Elegido por el Círculo de Periodistas Deportivos como Mejor Dirigente Deportivo del año

A fines de ese año, y luego de haber conseguido la clasificación, el Círculo de Periodistas Deportivos le entrega la distinción como el Mejor Dirigente Deportivo durante ese 2013.

2014

Brasil 2014

La selección chilena cumple una gran presentación en la Copa del Mundo Brasil 2014, donde vence a Australia, elimina a España (vigente campeón) y cae ante Holanda. En octavos de final queda eliminado ante Brasil por lanzamientos penales.

A final de año: Reelección sin oposición

Tras las buenas campañas de la “Roja” y el manejo que tuvo en el plano internacional desde el área dirigencial, Jadue postula a la reeleción para la presidencia de la ANFP. En dicha oportunidad compite solo y gana la elección.

Lanzamiento de Copa América 2015, con Comité Ejecutivo de Conmebol en el Hyatt. (Grondona, Napout, Figueredo y otros)

En una reunión organizada en el Hotel Hyatt, Sergio Jadue preside el Comité Eecutivo en medio del lanzamiento de la Copa América a jugarse en 2015 en nuestro país. Con la participación de nombres como Julio Grondona, Juan Ángel Napout y Eugenio Figueredo entre otros, Jadue gozaba de poder entre los dirigentes que fueron parte de la investigación y condenas por el FIFAGate.