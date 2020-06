Gabriel Costa confiesa delicada situación de jugadores extranjeros de Colo-Colo

Gabriel Costa, delantero de Colo Colo atraviesa un delicado momento junto a los jugadores extranjeros del cuadro albo.

Al no tener un rut nacional, no pueden cobrar el seguro de cesantía, por lo que tanto Costa, Nicolás Blandi y Pablo Mouche no han recibido ingresos en los últimos meses.

En conversación con El Mercurio, el atacante aseguró que ha debido lidiar con gastos desde su bolsillo. “Tampoco me están pagando el arriendo y ese dinero sale de mi bolsillo. Está dura la situación. Tampoco sabemos cuándo arrancará el fútbol. Habrá que esperar“

Desde Blanco y Negro aseguraron que están trabajando para remediar la situación de los jugadores extranjeros del club.