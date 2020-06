Exfiscal Gajardo sobre Sergio Jadue: Se podría haber hecho más para impedir que saliera del país

La serie “El Presidente” que protagoniza la historia de Sergio Jadue y su relación con el FIFAGate, ya se estrenó en Amazon Prime. En la vida real, el ex presidente de la ANFP continúa en Miami y su juicio fue aplazado nuevamente para el 3 de noviembre.

El ex Fiscal Carlos Gajardo conversó con Los Tenores para profundizar sobre los delitos que se le acusan al ex mandatario del fútbol chileno.”Tiene dos procesos andando, el proceso que está en Estados Unidos, que no tengo más información, que da cuenta de sucedidas postergaciones y eso da cuenta que para la fiscalía norteamericana es un eslabón menor en la cadena y quieren sanjar la situación delos demás partícipes. Estaría colaborando y por eso no tendría ninguna medida cautelar intensa”, comenzó explicando.

“Mientras acá en Chile se formalizó investigación por dos delitos distintos, uno de carácter tributario por no haber declarado las rentas que obtuvo mediante esta coima y un segundo cargo por apropiación indebida de ciertos dineros. Era interesante aclarar que a la fecha que ocurren estos hechos en Chile no estaba tipificado el delito propiamente tal que creo que cometió Sergio Jadue, de soborno entre privados“, aseguró el abogado.

Además, el ex fiscal explicó sobre el proceso de extradición del chileno.”Tengo la impresión que no va a llegar a tanto la protección en Estados Unidos como para tener un cambio de identidad. Respecto a la situación en Chile está sujeto a que efectivamente Estados Unidos otorgue la extradición para eso va a ser requisito que él tenga ya resuelta la situación judicial allá”.

Finalmente, Gajardo confesó en qué se podría haber hecho más en el caso Jadue.”Creo que esta investigación que ha demostrado la corrupción que había en el fútbol, solo fue posible gracias a la intervención de la fiscalía de Estados Unidos. Creo que habríamos sido incapaces en Chile de haber descubierto este tipo de delitos, porque todos ocurrían afuera de nuestra jurisdicción, esos dineros de Jadue nunca pasaron por Chile, pero por supuesto se podrían haber hecho más cosas para intentar impedir que salga de nuestro país, en eso se pudo haber avanzado mucho más”, sentenció.