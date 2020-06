Luis Marín: Blanco y Negro esperó saber si había cuarentena o no para tomar su decisión

Por Cristián Ávila Soto

El plantel de Colo Colo no llegó a un acuerdo económico con la dirigencia de Blanco y Negro para reducir el sueldo de los jugadores, lo que dará inicio a la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo.

El secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, en conversación con ADN Deportes, criticó la manera en que actuaron desde ByN.”Lamentable Blanco y Negro no quiso llegar a un buen puerto, ratificó la propuesta inicial y eso demuestra que en todo momento y todo lo que hizo con anterioridad, fue querer ganar más tiempo y tener un mes más a los jugadores en la ley de protección al empleo teniendo los ingresos de las televisión , los sponsor, etc”.

El ex arquero fue enfático en asegurar que la determinación de la dirigencia estuvo basada en si renovaban o no la cuarentena en la ciudad. “Blanco y Negro esperó saber si había cuarentena o no. Entonces cómo hay cuarentena nuevamente en el gran Santiago no se puede volver a entrenar, entonces me parece feo. Uno actúa de buena fe, los jugadores accedieron cuando la DT había pedido el lunes y ByN pidió estos dos días para esperar si se extendía la cuarentena. No corresponde si estamos hablando con gente adulta, la actitud fue fea y se respeta lo que se va hablando”.

Marín también confesó que en el Sifup tenían la esperanza que en esta última instancia se llegara a un acuerdo.”Pensamos que en este nuevo acercamiento iban a tener una visión distinta. Los jugadores estaban de acuerdo a sentarse a conversar a poder ceder parte de ese descuento sin devolución, pero esto demuestra las no ganas de negociar de ByN y mirar de manera distinta la ley y ganar tiempo”.

Finalmente, el ex guardameta tuvo palabras para la fiscalización que realizará la DT a Blanco y Negro.”Tengo entendido que las multas no son altas, pero si el antecedente queda muy manchado. Esperamos que la fiscalización que parte hoy sea lo más rigurosa posible como ellos nos dijeron que iba hacer. El plantel habló e incluso tuvieron un llamado a parte de la dirigencia y aún así no ayudó en nada”, sentenció.