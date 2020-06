Ex jugador de Racing sobre Marcelo Díaz: “Tiene una jerarquía que enriquece al fútbol argentino”

Rubén Capria es un ex futbolista que jugó en Universidad Católica de Chile en 2004, pero se identifica con la camiseta de Racing, donde estuvo en tres períodos.

El ex volante argentino, en conversación con TNT Sports, llenó de elogios a Marcelo Díaz.“Me hubiera encantado jugar con el Chelo Díaz al lado. Entiende todo. Es de manual. Te doy horas de video del Chelo Díaz y míralo para saber cómo juega un volante central. Tiene una jerarquía que enriquece no solo a Racing, si no al fútbol argentino“.

Además, Capria destacó el elenco de la Academia del año pasado.”Hubiera encajado en el Racing del 2019. Ese equipo tenía conexión. Zaracho, Pol Fernández, Nery Domínguez cuando jugó de central que la rompió, los laterales pasaban. Te imponían condiciones desde abajo, desde la primera línea de juego”.

El ex futbolista también alabó el liderazgo del entrenador de ese equipo, Eduardo Coudet. “El Chacho tenía que ser respetado cuando sucedió lo de Centurión en cancha de River. Son golpes. Pero el DT debe ganarse la autoridad. Es valioso lo de Centurión reconociendo sus errores. Acá nos equivocamos todos. Para mi reconocer eso es valioso”, sentenció.