A 15 años del ascenso del “Rey Arturo”

Por Cristián Alejandro Cavieres.

Había cumplido la mayoría de edad unos días antes, lo que se podría considerar como un regalo lo que ocurrió aquel 28 de mayo de 2005, el debut en el profesionalismo de Arturo Vidal.

Con la camiseta de Colo Colo en el Estadio Monumental y enfrentando a Melipilla en aquel 2 a 2, el oriundo de San Joaquín ingresó en el minuto 82 reemplazando a Héctor Tapia, hace exactos quince años.

Pero no fue hasta la temporada 2006 en aquel equipo de Claudio Borghi en que Vidal logró el reconocimiento entre los fanáticos. Obtiene el tricampeonato nacional y es pieza clave de aquel conjunto del cacique que llegó a disputar la final de la Copa Sudamericana y la perdió ante el Pachuca.

Ahora marcamos los principales hitos de esta década y media del Rey en el fútbol profesional.

A Alemania los pasajes

Tras la Copa del Mundo Juvenil celebrada en Canadá, donde los nacionales obtuvieron el tercer puesto, Vidal se iba a su primer gran desafío. El Bayer Leverkusen pagó 10 millones de dólares por el chileno, por lo que el Viejo Mundo recibía a un jugador que buscaba hacerse un nombre. Con la “23” en la espalda, el volante estuvo cuatro temporadas, anotando 21 goles y haciendo una muy buena dupla con Toni Kroos en el medio. Sin embargo, era necesario afrontar una nueva etapa.

La Vecchia Signora necesitaba a su Rey

Julio de 2011 y Arturo Vidal es presentado como el nuevo refuerzo de la Juventus. En los de Turín quizás vivió sus mejores años en Europa. Ganó cuatro Scudetto, una Copa Italia y dos Supercopas del país de la bota. Además, llegó a la final de la Champions League del 2014-2015 perdiendo el duelo decisivo ante el Barcelona. Se convierte en un jugador clave para Antonio Conte y un año después, también para Massimo Allegri. Con la camiseta Bianconera disputa 171 partidos, convirtiendo 48 goles. Pero un retorno a Alemania tenía avizorado.

¿Bávaro o bárbaro?

Hace algunos días, se informó que Arturo Vidal es el cuarto jugador más caro en la historia del Bayer Munich. Por su carta, los bávaros pagaron a la Juve 37,5 millones de euros y el chileno cumplió a cabalidad en la cancha. Tres temporadas en las cuales ganó la misma cantidad de títulos de Bundesliga, además de una Copa de Alemania y dos Supercopas de aquel país. Fue dirigido por cuatro entrenadores Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Willy Sagnol y Jupp Heynckes, con todos titular. En la temporada 2016-2017 durante la ronda de cuartos de final de la Champions League perdiendo polémicamente ante el Real Madrid con expulsión incluida, Vidal disparó con todo contra los merengues “Le pasamos por arriba al Madrid y el árbitro los ayudó” o cuando el mismo Real eliminó a la Juventus en 2018 y el Rey que observaba el partido desde la tribuna, usó su cuenta de Instagram para tratar a los madrileños como “Ratones”. Su paso por tierras germanas debía terminar y toda esa bronca, también. Para eso tenía que ir a Cataluña.

El paso importante

Cuando jugaba en la Juve, Vidal dijo que estar en Italia sería un gran trampolín para poder llegar al Real Madrid, algo que estuvo cerca en la temporada 2014-2015 pero finalmente no ocurrió. Ahora, en la 2018-2019 se produce un verdadero sueño para el mediocampista, pero no en los merengues como creía años antes, sino en el Barcelona. Ahora estaba rodeado de figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Rakitic y Piqué, entre otros, una buena señal que no era llegar y jugar. La pelea por el puesto ha sido dura y nunca ha podido consolidarse en la titularidad, pero generalmente siempre con buena crítica a pesar de no ser un jugador con filosofía “barcelonista”. Ahí está el Rey, viviendo su segunda temporada y peleando su opción y deseo de continuar. Negándose entrar en una operación como parte de pago por la eventual transferencia de Lautaro Martínez al Barca, porque es difícil aceptarlo. Con la camiseta culé ha anotado nueve goles en total, recordando el primero que hizo el 2018, coincidentemente ante el Real Madrid en la goleada 5-1.

Sueños en Rojo

Es el cuarto jugador con más presencias en la selección chilena (115 partidos) junto a Gonzalo Jara y Mauricio Isla. A su vez, es el sexto goleador histórico de la selección con 28 tantos y está a uno de Carlos Caszely, todo un mérito para un jugador que es volante. Dos Copas del Mundo disputadas y a eso agregar las dos Copas Américas ganadas con la Roja, en el 2015 y 2016. A pesar de algunas polémicas, siempre es una pieza fundamental para todo técnico que ha dirigido al combinado nacional y desde luego, con un anhelo grande entre manos, poder estar en Qatar 2022, quizás el último gran paso que pueda dar Arturo con la camiseta roja y la “8” en la espalda.

Son los quince años de Vidal en el profesionalismo, una carrera en la que aún, seguramente, tiene mucho que demostrar.