Marcelo Oyarzún, destacado preparador físico: “Al retorno puede haber muchos jugadores lesionados”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el histórico preparador físico del fútbol chileno, Marcelo Oyarzún, para comentar la contingencia y también proyectar el retorno de la actividad.

Actualmente Oyarzún se desempeña como preparador físico de Santiago Wanderers y ha estado muy encima del programa que prepara la ANFP para el retorno del fútbol, aunque con algunas complicaciones: “La Anfp a través del señor Robles hizo un chat de WhatsApp con los 18 preparadores físicos de la primera división, ahí él pidió 3 representantes que se votaran y salieron elegidos Hernán Torres de Antofagasta, Italo Traverso y yo. Y quedamos esperando porque él dijo que íbamos a tener reuniones con Fernando Yañez para el retorno y de pronto el señor Robles saca un documento hecho por dos fisiólogos, y da agradecimiento a un par de PF que nosotros lo tenemos en la agremiación y que ellos dijeron que no habían visto el documento mas que autorizarlo”.

“Salió como que todos los jugadores de Chile iban a estar gordos al regreso, iban a estar lentos, no iban a tener musculatura, que los jugadores no se comunicaban con los cuerpos técnicos y una serie de cosas que son muy teóricas pero que ninguno de nosotros fue consultado”, agregó Oyarzún.

Pero su enojo no quedó ahí: “Entonces la molestia va en que como 2 personas que no trabajan en fútbol, pueden opinar sobre lo que están haciendo los jugadores, si no conocen esa realidad y consideramos de mucha soberbia que la ANFP lo respalde con su logo, hablando de los jugadores de primera división”.

Con destacada trayectoria, Oyarzún anticipó algunas complicaciones que podría tener el regreso del fútbol a las canchas: “Al retorno pueden haber muchos jugadores lesionados y no creo que esta industria se pueda mantener en un nivel de excelencia, si es que los protagonistas no tienen buena salud, ni psicológica ni física. Nadie quiere que los protagonistas de este deporte, al volver de forma apresurada, estén más lesionados y no puedan exhibir sus condiciones futbolísticas”.

El preparador físico, campeón con Colo Colo en 1991, también tuvo tiempo de realizar un análisis de lo que se vive en el fútbol chileno con respecto a sus divisiones menores: “Mientras los dirigentes de la ANFP estén peleándose y no teniendo un proyecto para el futuro del fútbol chileno, el no haber utilizado como trampolín el bicampeonato de América sino más bien como un sofá, el eventualmente no tener consciencia de lo que pasa en el fútbol menor, de 12 meses han competido o entrenado 3. Si tu no formas es muy probable que el fútbol chileno vaya en declive y que ni siquiera después clasifiquemos a los mundiales”.

Finalmente, confesó un especial acercamiento que tuvo Marcelo Bielsa con Mirko Jozic, mientras trabajaba con el croata: “A través de vídeos si, pero resulta que fue primera vez en mi vida que un entrenador, campeón de Argentina como Marcelo Bielsa, le pidió una semana a Mirko y se vino a Santiago al Monumental a ver como entrenaba y hablar con él sobre como había impuesto la táctica porque Mirko era un revolucionario que jugaba con tres en el fondo”.