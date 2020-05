Juan Carlos Almada recordó la final de la Copa Libertadores 1993 con la UC: “Estoy realmente orgulloso de ese equipo”

Este martes 26 de mayo se cumplieron 27 años de la final de Copa Libertadores de 1993 alcanzada por Universidad Católica, donde Los Cruzados cayeron ante Sao Paulo en un torneo que tuvo como goleador al argentino Juan Carlos Almada.

El ex atacante conversó con ADN Deportes, y recordó la campaña de la UC en el torneo continental, especialmente en aquella final: “A medida que va pasando el tiempo, más valor se le da al hecho de haber salido segundo que parece una utopía, algo que no se puede hacer, pero hay que llegar a la final, más en esa Copa Libertadores donde entrabas dos equipos solos y no cinco”.

“A nosotros se nos escapó, cometimos dos errores, los mismos dos errores que cometimos en Cali, los cometimos en Sao Paulo, el rival no nos perdonó y para mi sentenció ahí. En Santiago estuvimos cerca pero yo daría cualquier cosa para volver a jugar el partido de Sao Paulo, no hay día que no diga eso, fueron dos errores y nos costó la Libertadores”, confesó el trasandino.

Pese a caer en la final, Almada destacó de gran manera a ese plantel de Universidad Católica que tenía nombres tales como Sergio Vásquez, Ricardo Lunari, Mario Lepe, entre otros: “El balón durante 90 minutos lo tuvieron ellos. Las excusas no sirven pero ojo que nosotros teníamos un buen equipo, ganamos en Guayaquil, en Medellín, en Oruro y siempre jugando bien al fútbol. Se nos escapó porque no estuvimos atentos. Yo realmente estoy orgulloso de ese equipo, jugamos bien al fútbol en todos lados”.

Almada en Chile además de jugar en Universidad Católica, jugó en Deportes Concepción, a ambos equipos, los sigue de manera constante: “A Concepción pronto lo veremos en primera, no sé cuanto faltará, pero es un club que tiene que jugar en primera división. Y por Católica me pongo contento porque sale campeón y después lo internacional que parece fácil, no es tan fácil, cada vez hay equipos más poderosos, el dinero tiene que ver y no es fácil armar planteles para ciertos países competitivos, hay mucha desigualdad”.