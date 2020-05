Claudio Borghi y la opción de regresar a la Roja: “No, mi etapa, mi tiempo ya pasó”

Hace cuatro años fue la última experiencia de Claudio Borghi como entrenador de fútbol. El campeón del mundo con Argentina en México 86′ y exseleccionador de la Roja, comentó la posibilidad de asumir nuevamente la banca de la Selección Chilena, negándose de plano.

En conversación con RedGol, el “bichi” fue claro y tajante: “no, mi etapa, mi tiempo ya pasó. Algunas etapas las logré superar, otras no pude. Hubo otros entrenadores que alcanzaron los proyectos deportivos, yo no fui uno de ellos, quizás fui más un aporte humano que deportivo, pero los triunfos deportivos son los que valen”, dijo.

Sobre su continuidad como entrenador, Borghi confesó que: “me llamaron de Panamá, hace un largo rato atrás, pero no acepté. Si es solo dirigir no me interesa tanto, pero si es un proyecto que incluye un trabajo con inferiores, quizás sí”, reveló el adiestrador argentino.

Cabe recordar que su última experiencia como DT fue con la Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) el 2016, luego de dirigir en Argentina y Chile, entre ellos a Colo Colo y la Roja.