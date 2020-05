Ministro del Interior de Paraguay: “No creo que haya partidos de fútbol antes de septiembre”

Euclides Acevedo, ministro del Interior de Paraguay conversó con ADN Deportes sobre la realidad deportiva del país, donde puso paños fríos a un eventual retorno del fútbol.

En diálogo con ADN, Acevedo aseguró que de momento no se ve un retorno a las canchas, menos una programación. “No está tan cercano, lo que está cercano son las prácticas de los profesionales que van a hacer una especie de pretemporada en un encerramiento voluntario con estricto control sanitario. Pero el fútbol como deporte profesional y a la luz del público está todavía bastante lejos. No creo que haya ningún partido de fútbol antes de septiembre y te digo más, no tiene sentido la práctica del futbol sin la afición deportiva en los estadios”.

Sobre la realidad de Chile, Acevedo aseguró que mantiene un permanente contacto con el ministro Gonzalo Blumel y agradeció el apoyo que han recibido por parte de chilenos. “Sí, tenemos contacto permanente. Suelo tener contacto con mi colega el ministro Blumel. Tenemos mucha cooperación solidaria, justamente ayer llegaron 180 pasajeros en un vuelo humanitario desde Santiago y tengo entendido que van a seguir viniendo gente de Iquique también. Te digo más, gracias a los chilenos, los paraguayos que están en Europa van a venir seguramente vía LAN desde Madrid-Santiago y Santiago-Asunción, entonces estamos en contacto permanente con organizaciones humanitarias que operan en Santiago”.