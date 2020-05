Lizardo Garrido y la mítica semifinal ante Boca Juniors: Decían que eramos pan comido, pero cuando ganamos no lo podían creer

El 22 de mayo de 1991 Colo-Colo protagonizó un partido inolvidable en el Estadio Monumental, donde derrotó por 3-1 a Boca Juniors y avanzó a la final de la Copa Libertadores de América.

Los argentinos llegaban como favoritos a la revancha en nuestro país, tras vencer en la semifinal de ida, por la cuenta mínima en La Bombonera al Cacique. “Boca tenía un equipazo, tenía seleccionados argentinos”, recuerda Lizardo Garrido.

Sin embargo, según el Chano “ellos nos subestimaron, cuando conocieron que el rival era Colo-Colo dijeron no existen, es pan comido y después acá cuando les ganamos no la podía creer. Nosotros nos creíamos el cuento que en el Monumental no nos ganaba nadie. El discurso de Oyarzún nos tocaba la fibra, nos arengaba. Ese equipo estaba muy convencido que lo teníamos que dar vuelta. Pese a la derrota allá en Argentina nos abrazamos porque teníamos una fe tremenda y se ratificó a estadio lleno”, agregó el ex defensa del popular.

Hace 29 años de esa hazaña en Macul y el ídolo albo aún sigue destacando al plantel que pasó a la historia grande de nuestro fútbol. “Éramos un equipazo. Teníamos un buen sistema de juego. Grandes jugadores como el Coca Mendoza, Jaime Pizarro, Miguel Ramírez, Javier Margas, Rubén Espinoza, Pato Yáñez, en realidad todo el equipo eran de una tremenda calidad”.

Si bien, se cumple un nuevo aniversario de ese histórico partido el Chano Garrido también recordó la caída en el otro lado de la cordillera. “Yo jugaba todos los partidos, pero este no lo iba a jugar porque el día anterior me contracturé, sentí un tirón chiquitito, no había eco en ese tiempo, pero hubo una reunión donde participó Morón, Pizarro, Ormeño entre otros, si me desgarraba no podía jugar la vuelta. Calenté como una hora antes y jugué igual he hice ese enganche que quedó en el recuerdo”.