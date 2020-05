Marcelo Díaz insistió en su promesa: “Esperemos que se pueda dar el regreso a la U”

Las promesas de retorno a la U siguen por parte de Marcelo Díaz. El volante, hoy en Racing Club de Avellaneda, volvió a referirse a su futuro, el cual está marcado por los colores de la Universidad de Chile.

El bicampeón de América con la Roja conversó con Eliseo Salazar a través de redes sociales, y comentó lo que se viene para su carrera en los próximos meses: “me gustaría volver a Chile”, partió diciendo.

“Espero en un futuro muy próximo jugar y terminar mi carrera en la U y establecerme en Chile. No sé si voy a vivir toda mi vida en Chile, pero mientras esté jugando estaré ahí. Esperemos que se pueda dar el regreso a la U. Dependerá de que ambas partes lleguen a un acuerdo”, agregó.

Sobre su carrera, Díaz comentó que “en 2012 me vinieron a buscar de Basilea y me sentí querido por ellos. Lo pasé muy bien y no me arrepiento de nada. En Hamburgo y Celta también estuve muy cómodo”, sostuvo.

Aprovechando la instancia, comentó las modificaciones que se han hecho a las reglas del fútbol pensando en el Covid-19: “no me gustó la regla de los cinco cambios. Yo creo que va a quedar fijo. Son cinco cambios y va a ser prácticamente cambiar a la mitad del equipo. Va a haber muchos cambios tácticos”, lanzó.

“Una modificación que haría es que no se jueguen los laterales con las manos sino que con los pies, sería una forma de acelerar el juego. Muchas veces en los laterales se gana tiempo”, cerró.