Bolados tras contar el drama que afecta a su hijo: “Los que de verdad llevan el peso son la mamá y su pareja”

El fútbolista de Colo Colo, Marcos Bolados, reveló durante este martes el mayor drama que ha tenido en su vida, el cual tiene directa relación con su hijo maximiliano, ya que su pequeño de cinco años está en estado vegetal luego de sufrir una asfixia neonatal durante el parto.

El extremo albo contó su caso y, además, detalló que vio a su hijo regularmente hasta que se separó de Betzie, su ex mujer. Tras ello, ella comenzó una nueva relación junto a Cristián Beltrán, quien ha asumido un rol paterno con el menor mientras viven en Antofagasta.

En conversación con LUN, Bolados se refirió respecto a la situación que su retoño viva con Cristián y no con él. “Estoy eternamente agradecido de lo que está haciendo por mi hijo y por la mamá también. Mi hijo necesita apoyo y ella se lo está dando.

Sobre la pena que guardó por mucho tiempo, manifestó: “Quienes me conocen saben que soy bien callado con esto y mis sentimientos. Sí he podido madurar y he aprendido a estar bien cuando hablo con él. A mí me pasó esto súper chico, a los 18 años, y me me afectó demasiado”.

Finalmente, fue consultado sobre si quiere recomponer lazos con el pequeño y verlo más. “Lo que pasa es que estuve un año con él, todo bien, lo llevaba a la Teletón en Antofagasta, porque podía, pero me tuve que venir a Santiago y como me vine no podía estar viajando. Cuando tengo vacaciones voy para allá para estar con él. Incluso mi mamá hace la pega mía en Antofagasta. Pero los que de verdad llevan el peso son la mamá y su pareja, ellos viven el día a día, lo que es de verdad estar con él”.