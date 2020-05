Jorge Valdivia: “Volvería feliz, Colo Colo no es Espina, Morón, Mosa, Mayne-Nicholls”

Acostumbrado a dejar una estela de comentarios que vez que habla, Jorge Valdivia se refirió al conflicto que mantiene el plantel de Colo Colo con ByN por la rebaja de sueldos en medio de la pandemia del Covid-19.

En su estilo, el “Mago” se encargó de demostrar su animadversión con la concesionaria que rige los destinos albos: “no me sorprenden actitudes de ciertas personas que integran el directorio“, comenzó diciendo el hoy volante del Monarcas Morelia de México, en conversación con Meganoticias.

Sobre los premios de la Copa Libertadores, uno de los temas que mantiene enfrentadas a ambas partes en el Monumental, Valdivia fue claro: “no puede ByN decir que los premios están arreglados. Eso es mentira. Yo llevé las negociaciones con Esteban (Paredes). Y Espina, ¿dónde está? Es uno de los que debe dar la cara y está escondido, no sé dónde anda“, indicó.

Luego apuntó sus dardos contra Aníbal Mosa: “conocí al Aníbal Mosa que viajaba con nosotros, que no era presidente y estaba con nosotros, era muy bien recibido. Se transformó en otro. Más allá de darte más o menos ceros… No voy por eso, voy por el trato, la cercanía”, sostuvo.

“No sé qué le habrá pasado (a Mosa) en su retorno de la mano de Harold. A él lo conocí, era un Harold, pero el que llegó a Colo Colo con el mismo proyecto que le presentó a la U, donde le dijeron que no, era distinto. No compartía con los jugadores que públicamente declaramos a favor de él”, agregó sobre Harold Mayne-Nicholls.

Cuando se le preguntó por la opción de volver a Macul, Valdivia fue claro: “volvería a Colo Colo feliz. Colo Colo no es Espina, Morón, Mosa, Mayne-Nicholls. No pienso en retirarme aún. Más tomando en cuenta que desde octubre no se jugó, son menos viajes, menos partidos, menos patadas, todo es menos”, esgrimió.

Y como si todo lo anterior fuera poco, hasta al presidente Sebastián Piñera le llegaron dardos por parte de Valdivia: “esto del coronavirus cambió totalmente todo. No existe la nueva normalidad. Es una nueva vida, no poder darte un abrazo con tu mamá, un beso a tu papá, eso no es normalidad“, cerró el volante.