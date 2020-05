Emiliano Rey: “A Vaccia lo respetábamos como si fuese Pep Guardiola”

A pesar de que Emiliano Rey militó en importantes equipos del continente, como Boca Juniors o Barcelona de Guayaquil, el exfutbolista asegura tener un preciado recuerdo sobre su paso por Universidad de Chile.

El exatacante llegó a nuestro país en 1999 y estuvo en un gran equipo del elenco azul, el cual se coronaría campeón del fútbol chileno al año siguiente.

En conversación con AS Chile, comenzó diciendo que estar en los laicos “fue una experiencia inexplicable. Siempre le digo a mis amigos lo grande que es la U y lo bien que me trataron allá“.

En esa línea, añadió: “En ese momento estaba Musrri, Castañeda, Mora, muchos referentes positivos que les ayudaban a caminar a estos pibes, entonces crecieron sabiendo todo. Estaba el “profe” Vaccia, a quien se le respetaba como si fuera Pep Guardiola. Y estaba el Leo Rodríguez que venía de jugar Copa América con Argentina, las últimas dos que ganamos. Y todos escuchábamos lo que decía.

Consultado sobre por qué se fue de la U, Rey manifestó: “A mí me preguntan todos qué fue lo que pasó. La U estuvo muy mal y el 99 el club se empezó a desmantelar. Nos pidieron a todos resignar un porcentaje del sueldo o del contrato, cuando uno al salir campeón y de la manera cómo se salió tiene aspiraciones mayores en términos contractuales. Leo (Rodríguez) para mi es un hermano mayor, y me dijo “Emi, andate”. Yo estaba a préstamo y la opción de compra era US$ 1 millón, que era plata en el año 99. Hoy Leo me dice que la U es otro club, que no es el que yo conocí, con un gran centro de formación. En ese momento se fueron varios”.