Históricos analizan la posibilidad que Universidad de Chile adquiera el pase de Pablo Aránguiz

Por Cristián Alejandro Cavieres

Durante el fin de semana se comentó sobre la intención que Azul Azul adquiera el pase de Pablo Aránguiz.

El volante llegó a la U en calidad de préstamo con la opción de compra de un porcentaje de su pase, que pertenece al Dallas de la Major League Soccer. No obstante, la regencia de los azules en caso de negociar tiene que hacerlo directamente con la administración de la liga norteamericana.

Cercanos al jugador comentan que desde La Cisterna nadie se ha puesto en contacto con ellos, pero que están abiertos a conversar si la situación lo amerita, como también si Azul Azul desease adquirir la totalidad de la carta del futbolista, a pesar que el acuerdo señala otra cosa.

Históricos de Universidad de Chile ven con buenos ojos de la posibilidad que el nacido en Independencia pueda continuar vestido de azul.

El ex lateral Cristián Castañeda, en conversación con ADN Deportes, confesó que lo ha sorprendido el rendmiento del ex Unión Española. “Por lo que mostró, es un jugador diferente. Sumando y restando para la U es un buen refuerzo, yo tenía mis dudas por lo joven que es y la inexperiencia, por ahí llegar a un equipo grande como la U podía ser complicado, pero ha demostrado ser uno de los aportes importantes”.

Pero el momento económico es complicado y sabido es la época de “inexistentes vacas” como comentó el director de Azul Azul, Rodrigo Goldberg hace algunos meses, en que la dirigencia laica ha hecho reducción de gastos y de plantel entonces ¿Qué tan prudente podría ser comprar al mediocampista?

El técnico de la U campeón el año 2004, Héctor Pinto, comentó a ADN que él cree que es una buena idea comprar el porcentaje del pase por el jugador. “Pablo Aránguiz ya ha demostrado todas sus condiciones futbolísticas. Seguramente las grúas extranjeras se lo van a querer llevar en el corto plazo, así que yo estoy muy de acuerdo en que la U haga esta inversión“.



Para el ex defensor azul y campeón de mundo con Boca Juniors, Cristián Traverso es necesario tener las cosas claras en lo que respecta a las arcas y que no haya deudas con el plantel actual. “Si los jugadores están al día, no se le debe plata a nadie, no veo por qué no hacer uso de la opción. Si U está al día y lo quieren comprar, no veo el incoveniente”.



Recordar que si los estudiantiles desean quedarse con el 100% del pase de Pablo Aránguiz tendrían que desembolsar una cifra cercana al millón doscientos mil dólares.

El actual “22” de los azules ha disputado siete partidos y ha anotado cuatro goles con la camiseta de los universitarios, dejando una muy buena imagen en los primeros meses de competencia hasta que se produjo la suspensión del torneo por la pandemia del Covid-19.