Mosa cerró las negociaciones con el plantel: “No nos parece razonable reanudar ninguna conversación”

Otro capítulo se suma a las duras negociaciones entre la dirigencia de Colo Colo y el plantel por la reducción de los sueldos debido a la pandemia del coronavirus. En esta ocasión fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien cerró las negociaciones anunciando que se restará de estas.

En conversación con LUN, el timonel de la concesionaria señaló que “se acabó el tiempo” y afirmó no entender la postura de los jugadores. “Llevamos seis meses de inactividad y hoy es imposible prever cuándo podrá retornar de manera normal la actividad y jugarse con público. Estamos en una de las peores pandemias sanitarias de los últimos cien años y eso, al parecer, los jugadores no lo entienden”, manifestó.

Además aseguró que no participará de las negociaciones y respaldó la labor de Harold Mayne-Nicholls. “No voy a participar en ninguna mesa de negociación, porque Harold Mayne-Nicholls cuenta con todo mi apoyo y con el apoyo del directorio”, aseguró Mosa.

“La verdad es que no entiendo la posición de los jugadores, en cualquier negociación se requiere tener flexibilidad y saber ceder en un momento dado. Aquí no lo hemos visto, hemos buscado todas las fórmulas para poder llegar a un acuerdo y no hay caso”, sostuvo.

“Las cosas han llegado a un punto en que no nos parece razonable reanudar ninguna conversación”, sentenció el presidente de Blanco y Negro.

Finalmente, Mosa aseveró que cualquier acuerdo alcanzado será en base a lo decidido por el directorio a principios de abril. “Hemos perdido demasiado tiempo y energía, y llegó el momento de ser claros y precisos, que cualquier acuerdo futuro tendrá que ser sobre la base del acuerdo que tomó el directorio de Blanco y Negro el día 2 de abril, pero ahora a partir de las condiciones actuales”, concluyó.