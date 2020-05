Leopoldo Vallejos, portero de Chile en el mundial de Alemania 74´: “Bravo es extraordinario”

En este nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex portero de la selección chilena Leopoldo Vallejos, para comentar la actualidad y también recordar su época como jugador.

Uno de los principales hitos en la carrera de Vallejos fue defender la camiseta de Chile en el mundial de Alemania 74′, que se desarrolló en medio de la dictadura en nuestro país: “La verdad que llegamos a Alemania y estábamos encerrados con policías, demasiado resguardados por lo que estaba pasando en Chile y se lo tomaron muy en serio en Alemania. Don Luis Álamos se nos enfermó en España, en Salamanca, estuvo hospitalizado como 2 o 3 días y partimos con él, pese a que no tenía muchas ganas de ir a España, partió con nosotros y se acopló al equipo”.

En aquella selección, Elías Figueroa y Alberto Quintano eran los defensas centrales, de los cuales tiene muy bueno recuerdos: “Eran dos mariscales, porque eran tan grandes jugadores y grandes amigos. Yo con Elías jugamos desde chicos, jugamos un campeonato sudamericano en Colombia y salimos vice campeón, así que contento que estemos recordando algo que pasó hace tantos años”

Chile en ese mundial no logró superar la fase de grupos, algo que sigue recordando el ex portero de Unión Española hasta el día de hoy: “En general para todos los jugadores, hablábamos antes de los partidos que teníamos que rendir al máximo para poder clasificar en la primera fase, esa era la idea de todos los jugadores, lástima que el primero partido expulsaron a Carlos (Caszely) porque yo pienso que si Carlos estaba dentro del campo de juego, ese partido lo sacábamos adelante”.

Con pasos en diversos equipos del fútbol chileno, el “Leo”, se refirió a cuál le tiene más cariño: “Yo pienso que todos los equipos que jugué en general me entregaba por entero como Católica, Unión, Everton, O’higgins, entonces en Arica incluso hice una buena campaña, yo fui a jugar a Arica y salimos quintos el primer año, así que en general dentro de la parte futbolística, hice buenas campañas.

Aunque según confesó en la conversación con Aldo, cuando niño no comenzó como arquero: “El problema que yo nunca habia jugado al arco, siempre jugaba de mediocampista, pero nunca al arco. Yo a los 10 años estuve en la filial del Everton y faltaban los arqueros y el entrenador preguntó ‘¿Quién podía jugar al arco?’ yo le dije yo he jugado voleibol, basquetbol, si usted quiere que juegue, yo juego. Jugábamos contra Colo Colo y empatamos a cero y a la semana siguiente íbamos a jugar con Católica y me volvieron a poner porque los arqueros no llegaron”

Cómo es costumbre, se refirió a los diferentes arqueros que han defendido los palos de la selección chilena: “Yo sé que fui un buen arquero y no me hago problema por eso, pero si el ‘Sapo’ Livingstone, que prácticamente no lo vi, es muy probable que haya sido extraordinario en el arco por todas las cosas que hizo, de ir a jugar a Argentina a Racing, asi que debió ser un arquerazo. De Roberto (Rojas) lástima que haya hecho eso en Brasil y echó a perder toda su carrera futbolística y de ahí ya empañó todo lo bueno que era, y Bravo es extraordinario”.

En la actualidad, sigue ligado al fútbol pero de una manera muy particular: “Nosotros tenemos el ‘walking fútbol’ que es caminando, de 50 años para arriba y las mujeres de 40 años para arriba, teníamos una invitación a España a jugar un mundial con las mujeres y teníamos un mundial en Inglaterra a jugar con la gente de allá”

“A veces se juega con arquero, a veces sin arquero en canchas reducidas, pero seis por lado y es entretenido y es cansador, uno piensa que caminando uno no se cansa, se cansa bastante, en eso estamos”, detalló el portero.

Repasa aquí la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Leopoldo Vallejos en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.