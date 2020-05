Roberto Gutiérrez: Si en algún momento se te termina la comida, con gusto te compartiré de mis alimentos

El delantero de O’Higgins de Rancagua, Roberto Gutiérrez, envío un potente mensaje para quienes estén sufriendo por culpa del Covid-19.

A través de su cuentra de Instagram, el “Pájaro” señaló que si alguien no tiene para comer, no dude en pedirle. “Si no tienes trabajo y no recibes apoyo de nadie y en algún momento se te termina la comida, por favor no te acuestes sin comer!!! Y no acuestes a dormir a tus hijos sin comer“, manifestó.

“Escríbeme por interno sin pena que de lo poco o mucho que pueda tener con gusto te compartiré de mis alimentos. Yo he aprendido que donde comen uno, comen dos”, sostuvo el jugador.