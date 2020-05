Accidentes y alcohol: 6 recordadas indisciplinas en el fútbol chileno

Por Cristián Alejandro Cavieres.

Tras el episodio policial vivido el fin de semana por el volante de Universidad Católica, César Pinares en el cual se le acusa de haber estado bebiendo en la vía pública y posterior detención, de inmediato se viene a la mente instantes en los cuales el alcohol y en esta ocasión sumamos a un automóvil, fueron una muy mala combinación.

A continuación, revivimos algunos de estos episodios.

“Espósame, pero te vas a cagar a todo Chile”

Debe ser el episodio más trascendente en esta materia. Martes 16 de junio y se disputaba la Copa América 2015 en nuestro país y Jorge Sampaoli dio libre a los seleccionados y Arturo Vidal junto a su esposa fueron al Casino Monticello. En el regreso a Santiago, el volante conducía su Ferrari colisionando contra otro vehículo, resultando ileso. Carabineros llegó al lugar del suceso y el indicador arrojó 1,2 graos de alcohol en la sangre y es ahí cuando el funcionario policial procedió a esposarlo, algo que cayó muy mal en El Rey. “Espósame, pero te vas a cagar a todo Chile”. Finalmente, Sampaoli no lo separó del plantel que disputaba la Copa, pero sí Vidal tuvo que contar lo sucedido en Pinto Durán y entre lágrimas ofreció disculpas a sus compañeros y a todo el país.

Un pitbull a toda velocidad

Año 2007 y Gary Medel ya era una realidad en nuestras canchas y también con la camiseta de la selección a sus 20 años. Lamentablemente, fuera del césped también hacia noticia como el 26 de octubre de aquel año. Era de madrugada y en pleno Barrio Bellavista, el “Pitbull” conducía a alta velocidad tras lo cual perdió el control de su auto, donde a pocos metros de lo sucedido se encontraba un puesto policial, quienes vieron que Medel al descender del vehiculo, su caminar era vacilante y expelía hálito alcohólico, por lo que quedó detenido. Además, muchos recordarán su accidente en la Ruta 68 el año 2009, pero en aquella ocasión el oriundo de Conchalí no presentaba pruebas de haber consumido alcohol.

El joven Pinilla quedó con arraigo nacional

Le tenían mucha fe en Universidad de Chile, pero quedó en eso. Luis Felipe Pinilla terminó haciendo más noticia en sucesos ajenos a la pelotita que en la cancha misma. El año 2016 y con muy pocas oportunidades en la era Beccacece, el delantero llevaba una vida más ligada a los lujos y fue como cerca de las 5 de la mañana del 27 de abril de ese año, impactó su vehículo derribando un semáforo en el paradero 19 de Gran Avenida, en La Cisterna. El nacido en La Ligua no portaba su licencia de conducir y la alcoholemia arrojó 1 gramo de alcohol en la sangre. El actual jugador de Limache quedó con arraigo nacional por 60 días y prohibición de obtener la cédula para conducir. El año 2019 sufrió otro accidente en Limache, pero sin la bebida de por medio.

Jason, una y otra vez

El año 2019 no será recordado como el mejor para el ex jugador de Palestino y Colo Colo, Jason Silva. El volante fue detenido por conducir en estado de ebriedad el 5 de abril, luego de ser interceptado por carabineros en la esquina de San Francisco con Victoria en Santiago y tras el control de alcotest, este arrojó 1,65 gramos alcohol por litro de sangre, por lo que la policía uniformada procedió a su detención. No contento con eso, Silva no encontró nada mejor que sobornar al efectivo con 50 mil pesos. Vale mencionar que semanas antes, el zurdo también fue sorprendido conduciendo con una licencia falsa, acto que volvió a cometer en julio de ese año.

Pillaron al brasileño y al Heidi

Noviembre de 2001, Universidad de Chile buscaba su primer tricampeonato y no perdía la fe de dar alcance a Santiago Wanderers. Los azules se preparaban para enfrentar a Unión San Felipe por la penúltima fecha y sufrían la ausencia por amarillas de uno de sus estelares, el brasileño Arilson. En la previa del duelo, el brasileño fue sorprendido conduciendo bajo “Manifiesto estado de ebriedad” con una cifra espeluznante de 2,27 gramos de alcohol en el test, aún se recuerda su rostro desorientado ingresando al anexo carcelario, Capitán Yaber. Meses antes y previo a un superclásico, el goleador Pedro González también fue sorprendido en el mismo estado, en San Felipe. Se disculpó con la institución y con los hinchas. Si bien anotó ante Colo Colo días después, de todas formas, se portó mal el valdiviano.

La sacó barata

El paso de Benjamín Vidal por Universidad Católica no será recordado por su aporte futbolístico, sino más bien por las lesiones y por el accidente que sufrió en marzo de 2019. El hecho se produjo en la intersección de Las Perdices con Departamental cuando perdió el control de su automóvil Mazda, tras lo cual cayó cinco metros al Canal San Carlos, en La Florida. Afortunadamente, “Lomo Liso” resultó ileso, sin embargo, el defensor conducía en estado de ebriedad.